第一工業製薬<4461.T>は３日ぶりに急反落している。同社は２５日の取引終了後、１００万株の自己株式の処分及び既存株主による３３万７４００株の売り出しと、上限２０万６００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施すると発表した。需給悪化を嫌気した売りが膨らんでいる。



処分・売り出し価格は９月２日から５日までのいずれかの日に決定。手取り概算で５７億１７８１万円を調達する予定で、うち２４億８９００万円を四日市工場霞地区におけるリチウムイオン二次電池負極用水系複合接着剤の生産能力増強に向けた設備投資資金に、５億４２００万円を同地区における低誘電樹脂材料の設備投資資金に、残額を長期借入金の返済資金に充当する。朝日生命保険など大株主の売り出しを通じ、ＴＯＰＩＸへの組み入れ維持に必要な浮動株比率の向上も狙っている。



出所：MINKABU PRESS