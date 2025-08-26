2025年8月25日、韓国・JTBCによると、光州（クァンジュ）市で開かれる日韓国交正常化60周年記念の親善音楽会で演奏される予定だった曲が「親日論争」のため曲目から外された。

光州芸術の殿堂は25日、「来月3日に開かれる親善音楽会で、当初、演奏予定でポスターにも曲目が明記されていた尹海栄（ユン・ヘヨン）作詞、趙斗南（チョ・ドゥナム）作曲の歌曲『先駆者』を除外した」と明らかにした。同曲は独立運動家を追慕する曲として知られているが、作詞作曲の両名について2000年代の初めから親日疑惑が持ち上がり、民族問題研究所が発刊した親日人名辞典に名前が掲載されている。このため、光州芸術の殿堂側が、当該局を別の曲に差し替えたという。

光州芸術の殿堂はJTBCの取材に対し、「当該曲は解放後に歌詞が変わっており親日とは関係がないと判断し選曲したが、民族問題研究所から問題提起があり、ただちに除外した」「ポスターも修正を進めている」と話している。

「先駆者」に関しては、歌詞が刻まれた歌碑が国立ソウル顕忠院に設置されていたが、15年に撤去されている。今月15日に京畿（キョンギ）道・富川（プチョン）で開かれた光復80周年記念音楽会でも「先駆者」の演奏を予定していたが、やはり親日論争問題のため別の曲に差し替えられた。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「いい曲なんだけどね」「（問題があることは）検索すればすぐ出てくるのに、公務員は適当に仕事してるな」「公務員は親日リストを丸暗記したらどう？」「多少、遅くても気が付いたのならよかった」「公演前に訂正できたのだから悪くない」といったコメントが寄せられている。

また、「本当にうっかり気付かずにやったんだと思う？」「意図的なものを感じる」という声も見られた。（翻訳・編集/麻江）