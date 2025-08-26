平野紫耀の弟・莉玖、主演映画の正式降板を発表「一切説明もなく、別の方が主演を務めることになっていた」 経緯説明【報告全文掲載】
Number_i・平野紫耀の弟で歌手・インフルエンサーなどとして活動する平野莉玖が、主演を務める予定だった映画『センティエントゲーム』を降板する。自身の公式サイトを通じ、発表した。
【全身ショット】オフホワイトコーデで登場！オーラ輝く平野莉玖＆搗宮姫奈
公式サイトで「この度、平野莉玖が主演を務める予定であった映画『センティエントゲーム』につきまして、降板する運びとなりましたことをご報告いたします」と発表した。
続けて「本作品については、撮影開始以降、度重なるスケジュール遅延が発生し、当初予定していた撮影計画が大きく変更されました」とし、「スケジュールの調整に最大限協力してまいりましたが、当初のプロデューサーやキャスティング等との連絡が滞り、制作の進行状況や公開時期についても確認が取れない状況が続きました。そのような中、当初の担当プロデューサーより事務所に一切説明もなく、主演から降板し別の方が主演を務めることになっていた事実を、事前の説明がないまま知るに至りました」と経緯を説明した。
そして「本作品を楽しみにしてくださっていたファンの皆様、また関係者の皆様に、このような形でのご報告となってしまったことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「今後とも、より良い作品をお届けできるよう努力を続けてまいりますので、引き続き温かいご支援を賜れますと幸いです」と結んだ。
同作は、2025年春公開予定だった。莉玖は映画初主演となり、ヒロインの搗宮姫奈とW主演と発表されていた。
囲碁界を中心とした権力・勢力争い、旧世代・新世代、そして新人種（AI ヒューマン）、海外侵略などさまざまな思いを背負ったキャラクターが対局（ゲーム）をするというファンタジーエンターテインメントを描く。
莉玖は、1999年3月1日生まれ、愛知県出身。21歳の時に、ファッションブランド「RKS RICKY」を立ち上げる。2023年12月、「Doubt it」でCDデビューをした。
【報告全文】
映画『センティエントゲーム』降板に関するご報告
平素より応援いただいている皆様、関係各位に心より感謝申し上げます。
この度、平野莉玖が主演を務める予定であった映画『センティエントゲーム』につきまして、降板する運びとなりましたことをご報告いたします。
本作品については、撮影開始以降、度重なるスケジュール遅延が発生し、当初予定していた撮影計画が大きく変更されました。
スケジュールの調整に最大限協力してまいりましたが、当初のプロデューサーやキャスティング等との連絡が滞り、制作の進行状況や公開時期についても確認が取れない状況が続きました。
そのような中、当初の担当プロデューサーより事務所に一切説明もなく、主演から降板し別の方が主演を務めることになっていた事実を、事前の説明がないまま知るに至りました。
撮影には一部参加いたしましたが、その後は別の方による撮影が進められていると聞いております。このような経緯を踏まえ、正式に降板させていただく決断をいたしました。
本作品を楽しみにしてくださっていたファンの皆様、また関係者の皆様に、このような形でのご報告となってしまったことを、心よりお詫び申し上げます。
今後とも、より良い作品をお届けできるよう努力を続けてまいりますので、引き続き温かいご支援を賜れますと幸いです。
2025年8月25日株式会社R・EMBLEM
