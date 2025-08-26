¡ÖÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¡×¤òÈ¯¾É¤·¤¿¿Í¤Ëµ¯¤³¤ë¾É¾õ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤Î³µÍ×
ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¡Êobesity hypoventilation syndrome¡§OHS¡Ë¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÎÈîËþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÆµÛµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢½½Ê¬¤Ê´¹µ¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇËýÀÅª¤Ê¹âÃº»À¥¬¥¹·ì¾É¤äÄã»ÀÁÇ·ì¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÉÂÂÖ¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢BMI¡ÊÂÎ³Ê»Ø¿ô¡Ë¤¬30kg/m²¤òÄ¶¤¨¤ëÈîËþ¤ÎÊý¤Ë¤ß¤é¤ì¡¢ÊÄºÉÀ¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤ò¹çÊ»¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤Ç¤Ï¡¢ÇÙ¤ä¸ÆµÛ¶Ú¤¬»éËÃ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ÆÆ°¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¿¼¤¤¸ÆµÛ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO₂¡Ë¤¬½½Ê¬¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤º¡¢·ìÃæ¤ËÃßÀÑ¤·¡¢ËýÀÅª¤Ê¸ÆµÛÀ¥¢¥·¥Éー¥·¥¹¤òÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ÆüÃæ¤Î¶¯¤¤Ì²µ¤¤ä½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢Æ¬ÄË¡¢Æ°Ø©¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿´ÉÔÁ´¤äÇÙ¹â·ì°µ¾É¡¢±¦¿´ÉÔÁ´¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÂç¤Ê¹çÊ»¾É¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÈóÆÃ°ÛÅª¤Ê¾É¾õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¸«²á¤´¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÃº»À¥¬¥¹·ì¾É¤äÄã»ÀÁÇ¾õÂÖ¤¬Ä¹´ü´ÖÂ³¤¯¤È¡¢¸ÆµÛÃæ¿õ¤Î´¶¼õÀ¤âÄã²¼¤·¡¢¾É¾õ¤¬¤µ¤é¤Ë°²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¿ÇÃÇ¤ÈÁá´ü¼£ÎÅ¤¬¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤äÄ¹´üÅª¤ÊÍ½¸å¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°åÎÅ¼ÔÂ¦¤â¤³¤Î¼À´µ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ÈÃí°Õ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤Î¸¶°ø
ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢½ÅÅÙ¤ÎÈîËþ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÊ¢Éô¤ä¶»Éô¤Ë»éËÃ¤¬²á¾ê¤ËÃßÀÑ¤¹¤ë¤È¡¢²£³ÖËì¤ÎÆ°¤¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢ÇÙ¤¬½½Ê¬¤Ë³ÈÄ¥¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÆµÛ¤Îµ¡³£ÅªÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÙ¤Î´¹µ¤ÎÌ¤¬Äã²¼¤·¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤¬ÇÓ½Ð¤·¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂÎÆâ¤ËÃßÀÑ¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆËýÀÅª¤Ê¹âÃº»À¥¬¥¹·ì¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈîËþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°öÆ¬¼þ°Ï¤ÎÁÈ¿¥¤¬Èî¸ü¤·¡¢¾åµ¤Æ»¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿çÌ²Ãæ¤Îµ¤Æ»ÊÄºÉ¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÊÄºÉÀ¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤ÎÈ¯¾É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ìë´Ö¤ÎÄã´¹µ¤¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÊÄºÉÀ¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤ò¹çÊ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÉÂÂÖ¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð½Å¤Ê¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈîËþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÆµÛÃæ¿õ¤ÎÈ¿±þÀ¤¬Æß¤¯¤Ê¤ê¡¢·ìÃæ¤ÎCO₂¾å¾º¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÆµÛ»É·ã¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë´¹µ¤±þÅú¤ÎÆß²½¤â¡¢ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤ÎÈ¯¾É¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸ÆµÛ¤Îµ¡³£ÅªÉé²Ù¤ÈÃæ¿õÀ¤ÎÈ¿±þÄã²¼¤ÎÎ¾Êý¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÊ£¹çÅª¤Ê¼À´µ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¤Î¸º¾¯¤ä¶ÚÎÏÄã²¼¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤äÂå¼Õ¾É¸õ·²¤È¤¤¤Ã¤¿¹çÊ»¾É¡¢Ä¹´ü´Ö¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÀ¸³è½¬´·¤â¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë°ø»Ò¤Ç¤¹¡£ÈîËþ¤¬Ä¹¤¯Â³¤±¤ÐÂ³¤¯¤Û¤É¡¢¸ÆµÛµ¡Ç½¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Áá´ü²ðÆþ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤ÎÁ°Ãû¤ä½é´ü¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤Ï¡¢½é´ü¤Ë¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬Ë³¤·¤¤¤¿¤á¤Ë¸«Æ¨¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Åµ·¿Åª¤Ê½é´ü¾É¾õ¤ÏÆüÃæ¤Î²áÅÙ¤ÊÌ²µ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢»Å»öÃæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¤Ë¶¯¤¤Ì²µ¤¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê¤¤¤Ó¤¤äÃÇÂ³Åª¤ÊÌµ¸ÆµÛ¤â¼þ°Ï¤Î»ØÅ¦¤Çµ¤ÉÕ¤«¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢µ¯¾²»þ¤ÎÆ¬ÄË¡¢ËýÀÅª¤Ê·ñÂÕ´¶¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¡¢Æ°Ø©¡¢Â©ÀÚ¤ì¤Ê¤É¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Ä«¤ÎÆ¬ÄË¤ÏÌë´Ö¤Î¹âÃº»À¥¬¥¹·ì¾É¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤ÎÃû¸õ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¼»è¤Î¤à¤¯¤ß¤äÂÎ½ÅÁý²Ã¤ËÈ¼¤¦Æ°ºîº¤Æñ¤Ê¤É¤â½ù¡¹¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÈîËþ¤ÎÄøÅÙ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ©ÀÚ¤ì¤ä³èÆ°À©¸Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤ÏÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤Î²ÄÇ½À¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Î¸¡ºº¤Ç±¢À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆüÃæ¤Î¹âÃº»À¥¬¥¹·ì¾É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¤ä¿çÌ²°åÎÅ¤ÎÀìÌç³°Íè¤Ç¤Î¼õ¿Ç¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¸¡ºº¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁá´ü¤Ë¿ÇÃÇ¤·¡¢´¹µ¤¾ã³²¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í½¸å¤òÂç¤¤¯²þÁ±¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤Î¸¡ºº¡¦¿ÇÃÇ
ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¤Ï¡¢ÈîËþ¡¢¹âÃº»À¥¬¥¹·ì¾É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Î3Í×ÁÇ¤òËþ¤¿¤¹¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÆ°Ì®·ì¥¬¥¹Ê¬ÀÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüÃæ¤Î°ÂÀÅ»þ¤ËÆ°Ì®·ìÃæ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇÊ¬°µ¡ÊPaCO₂¡Ë¤¬45mmHg¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¹âÃº»À¥¬¥¹·ì¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Ìë´Ö¤ÎÌµ¸ÆµÛ¤ÎÍÌµ¤ä¸ÆµÛ¾õÂÖ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½ªÌë¿çÌ²¥Ý¥ê¥°¥é¥Õ¥£ー¡ÊPSG¡Ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤ÎÍÌµ¤È½Å¾ÉÅÙ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂçÈ¾¤ÏÊÄºÉÀ¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤òÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢PSG¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¸¡ºº¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢SpO₂¡Ê·ÐÈéÅªÆ°Ì®·ì»ÀÁÇË°ÏÂÅÙ¡Ë¤Î»ýÂ³Â¬Äê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ìë´Ö¤ÎÄã»ÀÁÇ¾õÂÖ¤ÎÍÌµ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶»ÉôXÀþ¸¡ºº¤ä¿´ÅÅ¿Þ¡¢¿´¥¨¥³ー¸¡ºº¤Ê¤É¤â¡¢ÇÙ¼À´µ¤ä¿´ÉÔÁ´¤ÎÍÌµ¤ò½ü³°¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÇÙ¹â·ì°µ¾É¤ä±¦¿´ÉÔÁ´¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿´Â¡Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤Ç±¦¿´µ¡Ç½¤ÎÉ¾²Á¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½¤äÅÅ²ò¼Á°Û¾ï¤Ê¤É¡¢Â¾¼À´µ¤Ë¤è¤ë¸ÆµÛÍÞÀ©¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ì±Õ¸¡ºº¤âÊ»ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤Î¼£ÎÅ
ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢´¹µ¤Êä½õÎÅË¡¤ÈÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Èó¿¯½±ÅªÍÛ°µ´¹µ¤ÎÅË¡¡ÊNIPPV¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢É¡¤ä¸ý¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤òÁõÃå¤·¡¢³°Éô¤«¤éÍÛ°µ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç´¹µ¤¤òÊä½õ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¡¢Ìë´Ö¤Î¸ÆµÛ¾õÂÖ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢ÆüÃæ¤Î¹âÃº»À¥¬¥¹·ì¾É¤äÌ²µ¤¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤ò¹çÊ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢CPAP¡Ê»ýÂ³ÍÛ°µ¸ÆµÛÎÅË¡¡Ë¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÄºÉÀ¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Î½Å¾ÉÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢CPAPÃ±ÆÈ¤Ç¤â¾É¾õ²þÁ±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤Ç¤ÏNIPPV¤ÎÊý¤¬¤è¤ê¹â¤¤¸ú²Ì¤ò¼¨¤¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê¡¢Äã»ÀÁÇ¡¦¹âÃº»À¥¬¥¹¾õÂÖ¤Î²þÁ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ì°µ¡¢·ìÅü¡¢»é¼ÁÂå¼Õ¤Ê¤É¤ÎÁ´¿ÈÅª¤ÊÂå¼Õ°Û¾ï¤âÎÉ¹¥¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤¦¤Ù¤½ÅÍ×¤Ê¼£ÎÅ¤¬¸ºÎÌ¤Ç¤¹¡£¿©»öÎÅË¡¤ä±¿Æ°ÎÅË¡¤Ë¤è¤ëÃÊ³¬Åª¤ÊÂÎ½Å¸º¾¯¤Ï¡¢²£³ÖËì¤Î²ÄÆ°À²þÁ±¡¢¸ÆµÛÉé²Ù¤Î·Ú¸º¡¢Ìµ¸ÆµÛ¤Î²þÁ±¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£Æâ²ÊÅª¼£ÎÅ¤Ç¸ú²Ì¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾ì¹ç¤ä¹âÅÙÈîËþ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÈîËþ³°²Ê¼ê½Ñ¤âÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹çÊ»¤¹¤ë¹â·ì°µ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢»é¼Á°Û¾ï¾É¡¢¿´ÉÔÁ´¤Ê¤É¤ÎËýÀ¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÆâ²ÊÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢µÞÀÁý°¡Ê´¶À÷¤äÌôºÞ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¸ÆµÛ°²½¡Ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ÀÁÇÎÅË¡¤äÆþ±¡²ÃÎÅ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤Î¥»¥ë¥Õ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°»ØÆ³¤äÄê´üÅª¤ÊÄÌ±¡´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¡¦Í½ËÉ¤ÎÊýË¡
ÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢BMI30kg/m²°Ê¾å¤Î¹âÅÙÈîËþ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÊ¢ÉôÈîËþ¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢±¿Æ°½¬´·¤¬Ë³¤·¤¤Êý¡¢¿çÌ²Ãæ¤Î¤¤¤Ó¤¤äÌµ¸ÆµÛ¤Î¼«³Ð¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¹â·ì°µ¡¢»é¼Á°Û¾ï¾É¤Ê¤É¤Î¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥íー¥à´ØÏ¢¼À´µ¤òÍ¤¹¤ëÊý¤âÈîËþÄã´¹µ¤¾É¸õ·²¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂÎ½Å¤ÎÅ¬Àµ²½¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÅª¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥«¥í¥êーÀ©¸Â¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½µ3²ó°Ê¾å¤ÎÃæÅùÅÙ¤ÎÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ò½¬´·¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µÞ·ã¤Ê¸ºÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê¸ºÎÌ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬À®¸ù¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
