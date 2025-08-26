¥·¥ê¥¢¤Î¥·¥ã¥é¥¢»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤¬¹ñÏ¢±éÀâ¤Ø¡¡¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð50Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¡¡ºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤òÁÊ¤¨¤¿¤¤¤Í¤é¤¤¤«
ÃæÅì¥·¥ê¥¢¤Î¥·¥ã¥é¥¢»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤¬¡¢Íè·î¡¢¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ç±éÀâ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥·¥ê¥¢¥È¥Ã¥×¤Î¹ñÏ¢±éÀâ¤Ï50Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡¢25Æü¥·¥ê¥¢À¯ÉÜÅö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥é¥¢»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤¬Íè·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉô¤òË¬Ìä¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÏ¢¤Ç¤ÏËèÇ¯9·î¤Ë³Æ¹ñ¼óÇ¾¤é¤Ë¤è¤ë°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ã¥é¥¢»á¼«¿È¤¬±éÀâ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
50Ç¯°Ê¾åÆÈºÛÀ¯¸¢¤¬Â³¤¤¤¿¥·¥ê¥¢¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃæÅì¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ê¥¢¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬¹ñÏ¢¤Ç±éÀâ¤·¤¿¤Î¤Ï1967Ç¯¤¬ºÇ¸å¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥é¥¢»á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¾ì¤Ç¥·¥ê¥¢ºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤òÁÊ¤¨¤¿¤¤¤Í¤é¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£