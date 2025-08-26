10時の日経平均は522円安の4万2285円、ファストリが80.23円押し下げ 10時の日経平均は522円安の4万2285円、ファストリが80.23円押し下げ

26日10時現在の日経平均株価は前日比522.39円（-1.22％）安の4万2285.43円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は264、値下がりは1291、変わらずは62と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均構成銘柄の値上がりは9銘柄にとどまり、216銘柄が下落。マイナス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を80.23円押し下げ。以下、ＳＢＧ <9984>が46.6円、アドテスト <6857>が32.41円、リクルート <6098>が31.81円、ダイキン <6367>が15.87円の押し下げと続く。



プラス寄与トップはバンナムＨＤ <7832>で、日経平均を2.03円押し上げ。良品計画 <7453>が1.82円、ソシオネクス <6526>が1.30円、スクリン <7735>が1.08円、セコム <9735>が0.88円で続いている。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は倉庫・運輸の1業種のみ。値下がり1位は医薬品で、以下、電気・ガス、サービス、輸送用機器、ゴム製品、卸売と並ぶ。



※10時0分10秒時点



