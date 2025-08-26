大人の「服探し」→【しまむら】で！ マニアも絶賛♡「おしゃれアイテム」

コーデの主役になるアイテムをプチプラで手に入れるなら【しまむら】をチェックしてみて。今回は大人に似合う淡色コーデを提案する、@icchan0195（前後に半角アンダーバー3つずつ）さんが絶賛するアイテムをご紹介。シンプル派さんも手に取りやすいデザインやディテールは必見かも！

シンプルなワンツーコーデもグッとおしゃれに

【しまむら】「CTフォトフレンチSLT」\1,089（税込）

モノトーンのフォトプリントが印象的なフレンチスリーブTシャツ。存在感のあるサイズのフォトプリントも、モノトーンになることで大人のコーデにもしっくりマッチ。肩のラインを自然にカバーするフレンチスリーブデザインで、カジュアルなTシャツコーデも女性らしい雰囲気に。ジーンズやワイドパンツに合わせたラフな着こなしはもちろん、フェミニンなスカートコーデにもおすすめです。

シャーリング素材で涼しげに

【しまむら】「シャーリング サロペット」\1,969（税込）

縦ラインを作る表面感のある素材と、シャーリングデザインが目を引くサロペット。深めのVネックデザインだから、オフショルダーとして着こなすのもありかも。ボディラインを拾いすぎないふんわりとしたシルエットなので、二の腕カバーも期待できます。シャーリングの切り替え位置が高いので、さっと着るだけでスタイルアップも狙えます。

