Instagramアカウント『三太郎』に投稿されたのは、飼い主さんと会話をする猫ちゃんの光景。飼い主さんの言葉に合わせて、見事な返事を返す猫ちゃんの光景を見た人からは、「お話しできるんですね！すごい！」「おしゃべり上手♡」と驚きの声が寄せられることに。投稿は32万再生を超えて話題となっています。

【動画：仕事に向かうため、猫に『お留守番』をお願いしたら…】

お仕事へ向かう飼い主さん

ある日、キジ白猫の三太郎くんの飼い主さんは、お仕事へ向かうため三太郎くんに声をかけたのだそう。別の場所を見ていた三太郎くんに「行ってきます」の挨拶をするため、飼い主さんが名前を呼ぶと、三太郎くんは飼い主さんの呼びかけに反応して振り向いてくれたといいます。

飼い主さんに呼ばれた三太郎くんは、「なぁに？」と言うかのようにお返事までしてくれたそう。まるで飼い主さんの言葉を理解しているかのような三太郎くんの反応に、驚きを隠せません。

お留守番をお願いされた三太郎くんは…

上手にお返事をしてくれた三太郎くんに、今度は「お留守番お願いしていいですか？」とお願いをする飼い主さん。すると、三太郎くんは思うところがあったのか、一瞬間を置いたあと、再びお返事をしてくれたとのこと。飼い主さんのことが大好きな三太郎くんは、飼い主さんがおうちからいなくなってしまうのが寂しかったのかもしれません。

そんな三太郎くんに、飼い主さんは「頼むよ」「すまないねぇ」と労いの言葉をかけてあげたそう。

飼い主さんも三太郎くんと一緒にいたい気持ちは一緒ではあるものの、ふたりで暮らしていくにはお仕事を休むわけにはいきません。三太郎くんも飼い主さんの気持ちを理解しているのか、何か言いたそうにしつつも、飼い主さんを送り出してくれたのでした。

飼い主さんにエールを送る三太郎くん

この日は三太郎くんが飼い主さんを送り出すのを渋っていたものの、時には立場が逆転することもあるのだそう。別の日には、飼い主さんが三太郎くんに「仕事行きたくない…」と愚痴をこぼしたところ、三太郎くんは「行ってくるのよ！」と励ましてくれたのだそう。

可愛い愛猫と離れるのは寂しいものの、こんな風に話を聞いてもらえたら、1日お仕事を頑張れそうです。

三太郎くんと飼い主さんの会話の光景を見た人からは、「こんな返事されたら行きたくなくなっちゃいますね」「『早く帰ってきてにゃん』って言ってる？」「お留守番頑張ってね！」と、エールと驚きの声が寄せられています。

Instagramアカウント『三太郎』では、そんなおしゃべり上手な三太郎くんと飼い主さんの、穏やかでほのぼのとした日常のひとコマが投稿されていますよ。

三太郎くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

