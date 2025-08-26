今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、あくびをする猫ちゃん。特技だそうです。

あくびを見せてくれる猫ちゃんの様子はXにて、24万回以上表示。8000件を超えるいいねを獲得しました。

【写真：人を警戒している雰囲気のあった元保護猫が、現在……】

あくびを見て！

Xアカウント「アクビ猫つくね」に投稿されたのは、あくびをする猫ちゃん。つくねちゃんは元保護猫だそうです。昔の写真では、人を警戒しているような雰囲気でした。しかし、投稿者さんの家族になるとガラッと変わったそうです。

あくびをするつくねちゃんをほめ続けていたところ、つくねちゃんからあくびを見せてくるようになったのだそう。無防備にあくびをする姿を見せられたら、みんな笑顔になってしまいますね。かわいい特技を身につけたつくねちゃんでした。

いろいろなあくび

つくねちゃんのあくびはいろいろなバージョンがあるそうです。目をパッチリ開けながらのあくび、目をギュッとつむってあくび、香箱座りのあくびなどがあるのだそう。返事をしながらあくびをしたこともあるそうです。

Xアカウント「アクビ猫つくね」では、つくねちゃん、同居猫のひまりちゃんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「アクビ猫つくね」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。