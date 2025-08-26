カンテレ音楽イベント『SMASH BEAT 4』追加発表 THE SUPER FRUIT参戦で“ダンスボーカル”計4組に【コメント】
カンテレの“ダンスボーカル”音楽イベント『SMASH BEAT 4』の追加アーティストが26日に発表され、THE SUPER FRUITの出演が決まった。
ダンスボーカルをテーマに、いま最も勢いのあるアーティストたちによる熱いパフォーマンスを届けるライブシリーズの第4弾。9月10日にZepp Namba（OSAKA）、9月12日にZepp DiverCity（TOKYO）で開催される。
THE SUPER FRUITは、男性版清純派7人組ボーイズグループ。2022年8月にリリースした「チグハグ」が話題となり、「TikTok流行語大賞2022」を受賞。24年8月リリースの「どーぱみんみん あどれなりんりん」は“TikTokトップ50”に5週ランクイン。9月2日にメジャーデビューシングル「まにまに」を発売予定。
■THE SUPER FRUIT コメント
THE SUPER FRUITとしてSMASH BEAT 4という素敵なイベントに出演できることを心からうれしく思います。
今回共演させていただくアーティストの皆様、イベントに携わるスタッフの方々と一緒に最高のイベントを作り、会場に足を運んでくれた皆様に｢楽しかった｣と笑顔で言って頂けるよう精一杯頑張ります。
そして！会場全体にTHE SUPER FRUITのライブの魅力をめいっぱい伝えます！
■『SMASH BEAT 4』
大阪公演＝Zepp Namba（OSAKA）9月10日（水）開場午後5時45分／開演午後6時30分
東京公演＝Zepp DiverCity（TOKYO）9月12日（金）開場午後5時45分／開演午後6時30分
出演（50音順）：ICEx、THE SUPER FRUIT、7ORDER、WILD BLUE ※7ORDERは大阪公演のみの出演
