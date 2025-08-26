『サボリーノ』ユニセックスな夜用フェイスマスクが登場、サラサラ＆しっとりの2タイプで水分と皮脂のバランスケア
BCLカンパニーが展開する『サボリーノ』から、ユニセックスで使える夜用フェイスマスク『お疲れさマスク アンドブラック サラサラ』と『お疲れさマスク アンドブラック しっとり』の2種が9月9日より発売される。
本商品は、日によって変わる不安定な肌コンディションや、年齢とともに乱れがちな皮脂バランスに着目したアイテム。わずか1分（※1）という短い装着時間でケアが完了するため、忙しい日々でも効率よくスキンケアを行いたいというタイパ志向に応える設計となっている。
「サラサラタイプ」は、過剰な皮脂やベタつきが気になる人に向けた処方。CICA（※2）と3種のビタミンC（※3）を配合し、すっきりとしたサラサラ肌に整える。香りはアクアティックハーバル。「しっとりタイプ」は、カサつきや乾燥によるくすみ、乾燥トラブルが気になる人に向け、レチノール（※4）、ナイアシンアミド（※5）、4種のヒト型セラミドを配合し、もっちりとうるおいを感じるしっとり肌に整える。香りはアロマティックアクアとなっている。
2タイプ共通で、肌を整える整肌成分（※6）とうるおいを与える保湿成分（※7）をバランスよく配合。22歳の理想的な肌バランスを再現するという「22AG（※8）」成分も採用し、日中のストレスなどで減少しがちな水分量と皮脂量を健やかに保つ。横長ワイドの伸縮性シートを採用し、性別問わず顔全体にしっかりフィットする。
32枚入り（各1540円・税込）で、シェービング後のデリケートな肌のケアにも適しており、パートナーや家族ともシェアして使用できる仕様となっている。
（※1）使用時間目安
（※2）ツボクサ葉エキス（整肌）
（※3）アスコルビルグルコシド、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na（全て整肌）
（※4）パルミチン酸レチノール（整肌）
（※5） ナイアシンアミド（以上、全て整肌）
（※6）サラサラ：グリチルリチン酸2K、ツボクサ葉エキス しっとり：グリチルリチン酸2K
（※7）イノシトール、ヒアルロン酸Na
（※8）（ホホバ油／マカデミア種子油）エステルズ、スクワレン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、フィトステロールズ、水溶性コラーゲン（全て保湿）
