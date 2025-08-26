アトレティコMFギャラガーにプレミア復帰の可能性浮上 古巣クリスタル・パレスが獲得を検討と英メディア
ラ・リーガで活躍するイングランド代表は今夏移籍の噂が出ている。
『News Shopper』のボビー・マンジ氏によると、アトレティコ・マドリードに所属する25歳のイングランド代表MFコナー・ギャラガーは今夏の移籍市場でプレミアリーグに復帰する可能性があるという。
チェルシーの下部組織出身であるギャラガーはチャールトン・アスレティック、スウォンジー・シティ、ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンへのレンタル移籍で経験積むと、2021年7月に同じくレンタル移籍で加入したクリスタル・パレスでようやくブレイク。その翌年にはチェルシーに帰還しており、2シーズンに渡り公式戦95試合に出場するなど主力としてトップチームでプレイ。しかしチェルシーの金銭的な事情もあり、2024年8月にアトレティコ・マドリードに完全移籍することに。昨季は同クラブで公式戦47試合に出場して4ゴール6アシストと結果を残した。
ギャラガーにはクリスタル・パレス以外にもプレミアリーグ複数クラブが興味を示しているようだが、果たして母国リーグに復帰するのだろうか。
