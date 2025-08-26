サウサンプトンで活躍する日本代表DFは今夏クラブを離れるようだ。



『SkySport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、サウサンプトンに所属する25歳の日本代表DF菅原由勢は今夏の移籍市場でブンデスリーガのブレーメン移籍が決定的になっているという。



昨夏の移籍市場でオランダのAZからサウサンプトンに完全移籍を果たした菅原。昨季はプレミアリーグデビューシーズンながらも16試合に先発出場し1ゴール1アシストと主力として活躍していた。しかし所属するサウサンプトンが2部に降格したこともあり、今夏は去就が注目されていた。



そんな菅原だがブレーメン移籍が決定的に。同氏によると、ブレーメンは菅原との個人合意の後、サウサンプトンともクラブ間に至っており、すでに契約は成立寸前とのこと。両クラブは買取OP付きのレンタル移籍で合意済みで近日中にメディカルチェックが行われるという。



来年に控えるW杯出場を目指す菅原だが、果たしてブンデスリーガでどのようなプレイをみせてくれるのだろうか。

Start your Saturday with a Sugawara showstopper pic.twitter.com/lQfGEZas0Q — Southampton FC (@SouthamptonFC) July 20, 2024