ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬¡¢25ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡¥ª¡¼¥ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ª´ê¤¤¡ª¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¤¢¤¡¾ð¤±¤Ê¤¤¡ª¤â¤¦¤·¤ç¡ÊÌÔ½ë¡Ë¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Á¡×¡Ê¸á¸å6»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÎÌ¼¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢EXIT¡£¶¦±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©TV¡×¤Î¼ýÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¾®¿ùÎµ°ì¤Î¤¢¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
·ó¶áÂç¼ù¤Ï¡ÖÁ°¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤·¤Ä¤³¤¯¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ËÆÍ¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢¾®¿ù¤µ¤ó¡×¤È¾®¿ù¤¬¤µ¤ó¤Þ¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤·¤Ö¤È¤¯ÂÔ¤Ä¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¢¤ó¤Í¤ó¡¢ÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¡£¤³¤³¤ÇËÍ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¡Ø¿å¤ËÉâ¤«¤Ö¾®¿ù¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤Î´ÖÊüÁ÷¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬·ãÅÜ¤·¤Æ¡¢²¶¤Ë¼ê»æÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤È¾®¿ù¤ÎÌ¼¤«¤é¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¡Ø¿å¤ËÉâ¤«¤Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£
EXIT¤Î2¿Í¤«¤é¡Ö¤¤¤¤Ì¼¤À¤Ê¡Á¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö»¶¡¹ÀâÌÀ¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£¡Ø¤¢¤ì¤Ï¾Ð¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¡£¾®4¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¤ä¤ó¡£¡Ø¾Ð¤¤¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤Ê¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤Æ¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï²¶¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤¢¤·¤¿¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤Ç¤â»ä¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾®¿ù¿Æ»Ò¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
·ó¶á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ØÆâ½ï¤Ç¤ª²Û»ÒÇã¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡¢¾®¿ù¤µ¤ó¡£¡ØÆâ½ï¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¤«¤·Çã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¹¥´¶ÅÙ¾å¤¬¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈË½Ïª¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¾å¤²¤¿¹¥´¶ÅÙ¤¬¤³¤³¤ËÍè¤ÆÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£