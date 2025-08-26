フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（２９）が２６日放送の「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に出演し、結婚を生報告した。

番組の冒頭、伊藤利尋アナウンサーが「藤本アナ、ご結婚ということで、おめでとうございます」と言うとスタジオは拍手に包まれ、フリルブラウス衣装の藤本アナは「ありがとうございます、私事で」と恐縮しながらも笑顔を見せた。「私事で、ありがとうございます。改めて、仕事を頑張っていきたいと思っておりますが」と話し、「なんか、こんなに温かく言われると、恥ずかしいなという気持ちです」と笑った。

伊藤アナが「パートナーの方はドクターでいらっしゃると」と聞くと、藤本アナは「そうですね、はい」とうなずく。現在の心境を問われると「おめでとうとたくさん言われて、初めて実感がわいてきました」とニッコリ。共演者から拍手が送られた。

藤本アナは２０１９年に入社。東大医学部卒という経歴ながらも、気取らないキャラクターと明るい性格で人気に火が付くと、バラエティー番組を中心に存在感を発揮してきた。２３年７月からは同局の看板情報番組「Ｍｒ．サンデー」で宮根誠司（６２）と共にＭＣを担当。７月の参院選開票特番でキャスターを務めるなど、硬軟問わず幅広く活躍を続けている。スポーツ報知の取材では、今年１０月に節目の３０歳を迎えるのを前に結婚を決意したという。

◆藤本 万梨乃（ふじもと・まりの）１９９５年１０月３０日、福岡県出身。２９歳。東大医学部健康総合科学科卒。２０１９年にフジテレビ入社。担当番組は「Ｍｒ．サンデー」（ＭＣ）、「めざましテレビ」（火〜木曜の情報キャスター）、「さんまのお笑い向上委員会」（アシスタント）など。趣味は旅行、読書。特技はダンス、長座体前屈。同期は堀池亮介アナ。