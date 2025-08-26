◆プレミアリーグ 第２節 ニューカッスル２―３リバプール（２５日、セントジェームズ・パーク）

ニューカッスルの敵地に乗り込んだ昨季王者リバプールが２点を先行し、追い付かれるも、後半アディショナルタイム（ＡＴ）１０分の劇的決勝弾で開幕２連勝を飾った。

リバプールは前半３５分、ＭＦフラーフェンベルフの右足ミドルシュートがゴール左下に決まり先制。前半ＡＴには、ニューカッスルＦＷゴードンがＤＦファンダイクへの危険なファウルにより退場となった。

後半１分、リバプールはＦＷガクポのパスからＦＷエキティケが右足を振り、加入後公式戦３連発となる２点目を奪った。だが、一人少ないニューカッスルに後半１２分、ＭＦギマランイスのヘッドで１点を返されると、後半４３分にはロングボールを起点に最後はＦＷオスラに同点弾を流し込まれた。

２―２で迎えた後半ＡＴ１０分、リバプールは右からのＦＷサラーのパスをゴール前でＭＦソボスライがスルーし、ファーにいた１６歳ＦＷヌグモハが右足で決勝点を奪った。ＡＴ１３分にはサラーに代わり、ＭＦ遠藤航が投入され、１点差で競り勝った。