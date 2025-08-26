２０２６年３月に開催される野球の国・地域対抗戦「２０２６ ＷＯＲＬＤ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＣＬＡＳＳＩＣ」（２６年ＷＢＣ）の１次ラウンド東京プール（東京ドーム）をＷＯＲＬＤ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＣＬＡＳＳＩＣ ＩＮＣ（ＷＢＣＩ）とともに主催し、１０試合の運営・興行を担う読売新聞社は２６日、「２０２６年ＷＢＣに関するＮｅｔｆｌｉｘの発表について」とする文書を報道関係各社に配布。ＮｅｔｆｌｉｘがＷＢＣ全試合の生中継を日本国内で独占配信することが決まり、地上波番組での生中継が行われないことについて説明した。

前回２３年ＷＢＣでは、１次ラウンド東京プールの試合中継はＷＢＣＩが読売新聞社を通じて国内複数の民放と海外背信業者に放送・配信権を付与し地上波の番組での生中継が実現したという。しかし２６年ＷＢＣではＷＢＣＩが同社を通さず、直接Ｎｅｔｆｌｉｘに対して東京プールを含む全試合について日本国内での放送・配信権を付与したと説明した。

読売新聞社は「当社は今後も東京プールの主催者として、多くの方々に本大会を楽しんでいただけるよう引き続き努めてまいります」と記し、ＮＨＫや民放各局のテレビニュースでは従来通り試合のハイライトが視聴できるとした。