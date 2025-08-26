好き＆行ってみたい「富山県の星空スポット」ランキング！ 2位「立山山麓スキー場」を抑えた1位は？【2025年調査】
晴れた夜空に瞬く満天の星は、都会の喧騒（けんそう）を忘れさせてくれる特別な景色。中部地方には海辺や高原、山頂や湖畔など、ロマンチックな星空が楽しめる絶景スポットが数多くあります。地元の人に愛され、旅行者も足を運びたくなる魅力あふれる場所とは――。
All About ニュース編集部では、2025年8月13〜14日の期間、全国10〜60代の男女202人を対象に、星空スポット（中部地方）に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「富山県の星空スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「自然に囲まれた静かな場所で、光に邪魔されずにきれいな星空を見られる」（30代女性／神奈川県）、「標高約1,000mの高原地帯で、空気が澄んでいて天体観測に最適だから」（50代男性／東京都）、「立山は自然豊かで空気もきれいだと聞いたことがあるので、星空も絶対にきれいだと思うからです」（20代女性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「室堂平は標高2,450mに位置し、『星に一番近いリゾート』とも呼ばれるほど、澄んだ空気と光害の少ない環境が整っています。夜になると、満天の星が頭上に広がり、まるで宇宙に包まれているような感覚になります。特に、ホテル立山では天体望遠鏡を使った星空観察会も開催されており、専門的な解説とともに星の世界をじっくり楽しめるのが魅力です」（40代女性／滋賀県）、「雪の回廊と合わせて広がる平原と合わせて夜空を楽しみたいから」（50代男性／愛知県）、「立山黒部アルペンルートといえば雪の大谷が有名ですが、2400m超の高山で見る星空は格別でしょうね。雲海の上に広がる星空も期待できるかも？」（50代女性／静岡県）といった声が集まりました。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
