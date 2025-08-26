大谷、ローリー、シュワーバーの3人で記録

【MLB】ドジャース 8-2 パドレス（日本時間25日・サンディエゴ）

本塁打に沸いた伝説の年を思い出させる記録だった。ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦の9回に松井裕樹投手から今季45号ソロを放った。米スポーツメディアによると、史上3度目の快挙を大谷ら3人で達成したことになり、ファンも「レベル高すぎるて」「また歴史をつくった」と沸き立っている。

米スポーツメディア「オプタ・スタッツ」は自社X（旧ツイッター）で、大谷がマリナーズのカル・ローリー捕手、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手に次ぐ3人目の今季45号到達者だと紹介した。そして「9月を前に3人以上の選手が45本塁打を到達したのはMLB史上3度目だ。過去には、1998年（マグワイア、グリフィーJr.、ソーサ、ボーン）、2001年（ボンズ、ソーサ、ゴンザレス）に達成された」と伝えた。

1998年のマーク・マグワイアは当時メジャー歴代最多の記録を更新する70号を放ち、66本塁打のサミー・ソーサとの本塁打王争いに大熱狂を呼んだ。また、パドレスのグレッグ・ボーンも8月までに45本、最終的に50発を放った。一方のア・リーグでは、マリナーズのケン・グリフィーJr.が56本塁打（8月まで47本）でタイトルを獲得した。

2001年には、ジャイアンツのバリー・ボンズがマグワイアの記録を抜く73本塁打の新記録を樹立。ソーサは自身3度目の60本超え（64発）となったが、いずれもシーズンも無冠に。また、ダイヤモンドバックスのルイス・ゴンザレスも自己最多を倍以上を更新する57本塁打と大躍進した。

この2つの時代に並んだことにSNSでは「すげーな」「メンバーが豪華だな」「惜しむらくはジャッジの名がないこと」「安定感のあるシュワちゃん大谷の凄さはもちろんだけど、やっぱり今年のローリーの凄さが尚更際立つな」「みんなご存知、大谷さん、ピッチャーやで！ 改めてすごい」「大谷は打てば記録がついてくる」「改めてバグってんな」「凄すぎますね」「マグワイア、グリフィーJr.、ソーサ、ボーン、このレジェンド達に迫る3人」「やっぱり今の打者たちは怪物揃いだわ」「まだ3回目なんや！」「実質史上初かな」「世はまさに大本塁打時代」などの反応が目立った。（Full-Count編集部）