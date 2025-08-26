フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２６日、ＦＮＮが先週末に実施した世論調査で石破内閣の支持率が７月より上昇したことを報じた。

スタジオでは、石破内閣へ「支持しない」は５７・１パーセントだったが、「支持」は先月から４・２パーセント増の３８・８パーセントとなったことを紹介した。

さらに７月の参院選の結果をうけて、石破茂首相の続投の是非について「辞任すべき」は７月より６・３ポイント下がり４１・４パーセント、「辞任しなくてよい」は逆に７月より７・７ポイント上がり５１・９パーセントになったことを伝えた。

ＭＣで俳優の谷原章介は「僕、そんな長い間、ずっと政治を見続けているわけではないですけど」とした上で「選挙で大敗してやめてない総理ってあんまりおぼえがないんですけど」と指摘した。

その上で「そういう意味では今まで責任とったって状況よくなってないんだったら、それとは関係なしに任期をまっとうするっていうのもあるんじゃないのかなって思う」とコメントしていた。