¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Íö»Ò¡¢È¬ÌÚ¤ËÎø¤·¤¿·èÄêÅª¾Úµò¡¡Éô²°¤ò½Ð¤¿¸å¤Î»ÅÁð¤¬¡Ä¥Í¥Ã¥È¤â¤¦¤Ã¤È¤ê¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¡Û
¡¡£²£¶Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤¬È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Ø»×¤ï¤Ì¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤¢¤È¡¢¤¢¤ë»ÅÁð¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢È¬ÌÚ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¸É»ù±¡¤Î»Ò¶¡Ã£¤¬¥«¡¼¥É¤òÆÏ¤±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£´ò¤·¤½¤¦¤ÊÈ¬ÌÚ¤Ï»Ò¶¡Ã£¤ò»×¤¤¤¤êÊú¤¤·¤á¾Ð¤¤¹ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Íö»Ò¤Ë¡¢È¬ÌÚ¤Ï£²¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Êú¤¤·¤á¤ëÍýÍ³¤ò¡Ö¤¢¤Î»ÒÃ£¤Ï¿Æ¤«¤éÌµ¾ò·ï¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò¤·¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£Íö»Ò¤Ï¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ï²¿É´¿Í¤È¤¤¤¦»ÒÃ£¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤ÈÈ¬ÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÍö»Ò¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦È¬ÌÚ¤µ¤ó¤òÃ¯¤«Êú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¡Ä¡×¤È»×¤ï¤º¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£È¬ÌÚ¤Ï¶Ã¤¡Ö¤¤¤ä¡¢²¶¤Ï¡Ä¡×¤È¸ý¤´¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Íö»Ò¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ÊÑ¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡×¤È¼Õ¤ê¡¢¤¢¤ï¤Æ¤ÆÉô²°¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¯¡£
¡¡Éô²°¤ò½Ð¤Æ¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤¿Íö»Ò¤Ï¡¢»×¤ï¤º³Û¤Ë¼ê¤ò¤ä¤ê»×¤¤Çº¤àÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤³¤Î³Û¤Ë¼ê¤ò¤ä¤ë»ÅÁð¡¢¹ë¤Á¤ã¤ó¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢Êì¤Î±©Â¿»Ò¤«¤é¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¡¢Íö»Ò¤Ï³Û¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¡¢»×¤¤Çº¤à¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤â½Ð¤¿³Û¤Ë¼ê¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³Û¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ëÍö»Ò¡£Íö»Ò¤ÏÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤ËÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÍö»Ò¤¤¤Ä¤âÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ëÍö»Ò¡×¡Ö¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤¿¸å¤ÎÉ½¾ð¡¢¤É¤ì¤â¿§µ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤¿¡×¡Ö¿´¤òÀÅ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍö»Ò¡£Íö»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤º¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£