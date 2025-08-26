日本代表MF森下龍矢がイングランド2部ブラックバーンに移籍!「今がベストなタイミング」
ブラックバーン(イングランド2部)は25日、レギア・ワルシャワ(ポーランド1部)の日本代表MF森下龍矢(28)が加入することを発表した。契約期間は2028年6月までの3シーズンで、1年間の延長オプションが付いている。
森下は2020年にサガン鳥栖でプロキャリアをスタートさせ、2021年に名古屋グランパスへ完全移籍。3年間プレーした後、2023-24シーズン途中にレギア・ワルシャワへ期限付き移籍した。
2024-25シーズンは公式戦で14ゴール14アシストを記録。ポーランド・カップ決勝では1ゴール2アシストの活躍を見せ、レギア・ワルシャワを優勝に導いた。先月のポーランド・スーパーカップでもタイトル獲得に貢献している。
日本代表としては2023年6月にデビュー。これまで国際Aマッチ通算3試合に出場し、6月の北中米W杯アジア最終予選・インドネシア戦(○6-0)で初得点を挙げた。
森下はクラブ公式サイトを通じ、「僕は28歳で、もう若くはありません。より大きなリーグ、より大きなチームで挑戦できる最後のチャンスだと思っています。今がブラックバーン・ローバーズへ移籍し、イングランドのフットボールを経験するベストなタイミングです。だからここに来ました」とコメントしている。
さらに「僕はファイターだと思います。常に闘います。昨シーズン、ポーランドではたくさんのゴールとアシストを記録しました。その成果をローバーズのファンにお見せしたいし、できる限りクラブに貢献したいと思っています」と意気込みを語った。
ブラックバーンは2011-12シーズンを最後にプレミアリーグから遠ざかっており、昨季は2部で7位。昨年7月から日本代表FW大橋祐紀が所属している。
