旧ビッグモーター（BM）を彷彿とさせる経営実態だった。金融庁と東海財務局は8月6日、中古車販売大手で保険代理店を兼営するネクステージに対して、保険業法に基づく業務改善命令を出した。行政処分の理由を記した公表資料には、上場企業としてはおろか、保険という金融商品を扱うに値しない経営の惨状が詳細につづられている。

そもそもネクステージは、BM問題を受けて2023年8月に「当社社内で調査を行った結果、不正な案件については確認されなかった」という声明文を出している。

ところが、金融庁が2024年12月から立ち入り検査を実施したところ、実際には経営陣が「問題なし」という結論ありきで自主調査をしていたほか、調査の統一的な確認基準がなく、調査の客観性が担保されていなかった。さらに、車両修理による売り上げの9割以上を占める外注先工場で、不正請求の蓋然性がより高いと考えられる案件を調査の対象外としていたこともわかった。

そのうえ、大手損保の独自調査によって2024年6月時点で少なくとも47件の不正請求疑義事案を把握していたにもかかわらず、事実確認の調査や顧客対応を一切していなかったという。

業務改善命令によって追加調査の実施は不可避の情勢で、故意に車体を傷つけて修理するような悪質な事案が今後多数発覚する可能性がある。

目も当てられない現場の惨状

これだけでもBM問題を想起させ、既視感が存分に漂うが、行政処分に至った理由は不正請求の疑義だけではない。

東海財務局は、ネクステージの経営陣が保険事業の重要性を認識しておらず、保険販売のルールを定めた保険業法の知見が欠如していると指摘。また、適切に保険販売が実施されているかを確認しておらず、内部監査についても本来の役割を果たしていないため、保険事業のカバナンスが機能不全となっていることを厳しく追及している。

経営側がそうした無秩序な状態であるため、現場では顧客に対して何の説明もないままに、特定の損保の自動車保険を平然と推奨し契約させるという、ずさんな募集行為が横行していた。これは保険業法の情報提供義務に明らかに違反する行為だ。

さらには、東証プライム上場企業でありながら、クレジットカードの窃盗による不正利用や社内備品の横領といった犯罪行為やコンプライアンス違反が継続的に発生している。そして、こうした行為への対応により、「保険事業の運営及び管理に人的資源を十分に配分できていない実態にある」（同資料）というから驚きだ。BMと同様に、保険代理店としての登録を取り消されても文句が言えないような経営の実態といえる。

そうした惨状にあるネクステージに対して、損保各社はこれまでどう対峙してきたのか。見えてきたのはBM問題のときと同じ轍を踏むような実態だった。

損保各社が熱を上げた便宜供与

ネクステージは損保からの便宜供与（本業支援）実績などを基に、新店舗で推奨する損保を決めていた。損保各社は取引シェア向上のため、事故車の入庫誘導に加えて、年間数十台にも及ぶ社有車の購入や下取りといった便宜供与に熱を上げた。



その構図はBMとまさに瓜ふたつ。さらには、ネクステージの関係者によると、今年に入ってから「専属化および（損保各社の）直資代理店への顧客媒介という提案を損保から受けている」という。この提案は、乗り合い代理店として保険事業を続けることが厳しいのであれば、1社専属の代理店に切り替えるか、損保の子会社代理店1社だけに顧客を紹介するという、新規契約を総取りできる「我田引水」のスキームだ。

大手損保各社がBM問題の教訓を生かすことなく、収入保険料に目を奪われるようなことが続く場合には、経営に与える打撃が計り知れないものになりかねないことを肝に銘じておくべきだ。

