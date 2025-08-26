世にもおいしいチョコブラウニー×ドトールコーヒーが初コラボ！ひと口サイズで食べやすいカフェオレ味が誕生
ザクザク食感の「世にもおいしいチョコブラウニー」×「ドトールコーヒー」が初コラボ。
コーヒー好きにぴったりな「世にもおいしいチョコっとドトールカフェオレブラウニー」が9月1日（月）から、一部コンビニなどに数量限定でお目見えします。
プチ贅沢な「世にもおいしいチョコブラウニー」シリーズ
「世にもおいしいチョコブラウニー」（税込172円）は、2018年にベーカリー『ハートブレッドアンティーク』から誕生した人気シリーズです。
オリジナルチョコを使った生地に、おいしさの限界までチョコチップをサンドして焼きあげ。
“チョコ、ザクッ！ザクッ！”な食感が楽しい、チョコ好きにはたまらないブラウニーです。
2024年11月には、ひと口サイズで“チョコっと”ずつ食べられる「世にもおいしいチョコっとブラウニー」も仲間入り。
期間限定やコラボフレーバーもお楽しみのひとつですよ。
ひと口サイズのブラウニー×ドトールコーヒーが初コラボ
今回は「世にもおいしいチョコブラウニー」シリーズ×「ドトールコーヒー」が初コラボ。
ひと口サイズの「世にもおいしいチョコっとドトールカフェオレブラウニー」（税込235円）が、数量限定でお目見えします。
コーヒー入りブラウニー生地とホワイトチョコチップで「ドトールコーヒー」を表現した、コラボ限定フレーバー。
ドトールコーヒーのロゴ入りパッケージが目印ですよ。
コーヒー風味の生地にホワイトチョコがザクザク！
コーヒー風味のブラウニー生地には、ザクザク食感のホワイトチョコチップをサンド。
ビターなコーヒーの香ばしさ×ホワイトチョコのまろやかな甘さが溶け合って、カフェオレのようなほろ苦く優しい味わいが楽しめるのだとか…！
食べやすいキューブ型で、ひと口サイズだから、気分転換やちょっとした休憩時間に◎
コーヒー好きへの差し入れやプチギフトにもおすすめです。
「世にもおいしいチョコっとドトールカフェオレブラウニー」は9月1日（月）から、デイリーヤマザキ一部店舗、ミニストップ一部店舗、一般量販店などにて販売がスタート。
数量限定、なくなり次第終了となるので、見つけたら即ゲットしてくださいね。
※一部、販売されない店舗があります。店舗によって販売時期が異なる場合があります。
※画像はイメージです。
世にもおいしいチョコブラウニー公式HP
https://yonimo.jp
参照元：株式会社オールハーツ・カンパニー プレスリリース
コーヒー好きにぴったりな「世にもおいしいチョコっとドトールカフェオレブラウニー」が9月1日（月）から、一部コンビニなどに数量限定でお目見えします。
プチ贅沢な「世にもおいしいチョコブラウニー」シリーズ
「世にもおいしいチョコブラウニー」（税込172円）は、2018年にベーカリー『ハートブレッドアンティーク』から誕生した人気シリーズです。
“チョコ、ザクッ！ザクッ！”な食感が楽しい、チョコ好きにはたまらないブラウニーです。
2024年11月には、ひと口サイズで“チョコっと”ずつ食べられる「世にもおいしいチョコっとブラウニー」も仲間入り。
期間限定やコラボフレーバーもお楽しみのひとつですよ。
ひと口サイズのブラウニー×ドトールコーヒーが初コラボ
今回は「世にもおいしいチョコブラウニー」シリーズ×「ドトールコーヒー」が初コラボ。
ひと口サイズの「世にもおいしいチョコっとドトールカフェオレブラウニー」（税込235円）が、数量限定でお目見えします。
コーヒー入りブラウニー生地とホワイトチョコチップで「ドトールコーヒー」を表現した、コラボ限定フレーバー。
ドトールコーヒーのロゴ入りパッケージが目印ですよ。
コーヒー風味の生地にホワイトチョコがザクザク！
コーヒー風味のブラウニー生地には、ザクザク食感のホワイトチョコチップをサンド。
ビターなコーヒーの香ばしさ×ホワイトチョコのまろやかな甘さが溶け合って、カフェオレのようなほろ苦く優しい味わいが楽しめるのだとか…！
食べやすいキューブ型で、ひと口サイズだから、気分転換やちょっとした休憩時間に◎
コーヒー好きへの差し入れやプチギフトにもおすすめです。
「世にもおいしいチョコっとドトールカフェオレブラウニー」は9月1日（月）から、デイリーヤマザキ一部店舗、ミニストップ一部店舗、一般量販店などにて販売がスタート。
数量限定、なくなり次第終了となるので、見つけたら即ゲットしてくださいね。
※一部、販売されない店舗があります。店舗によって販売時期が異なる場合があります。
※画像はイメージです。
世にもおいしいチョコブラウニー公式HP
https://yonimo.jp
参照元：株式会社オールハーツ・カンパニー プレスリリース