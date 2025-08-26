Netflix『ポケモンコンシェルジュ』新エピソード登場のポケモンたちがお目見え！ 場面写真一挙解禁
9月4日より配信されるNetflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』の新エピソードより、新登場するポケモンたちの場面写真が一挙解禁された。
【写真】ドグラー、ハルの元カレ・ケント（声・町田啓太）も！ 『ポケモンコンシェルジュ』新エピソード場面写真ギャラリー
本作は、Netflixと株式会社ポケモンが共同で製作するストップモーション・アニメーション。ポケモンたちがお客さまとして訪れる南の島“ポケモンリゾート”を舞台に、新米コンシェルジュとして働くハル（声・のん）と相棒のコダックが、ポケモンたちと触れ合いながら成長していく温かな物語だ。
ポケモンリゾートで過ごすポケモンたちは、いつも以上にリラックスした様子で、普段見せない表情を見せてくれる。ベテラン船乗りのダン（声・山路和弘）に連れてこられたトドグラーもその1匹。背中にポケモンを乗せて川下りしたり、鼻の上でボールをくるくる回したり、すっかりリゾートを満喫している様子。一方のダンは、時折どこかさみしげな表情を見せており…。
他にもハルの元カレ・ケント（声・町田啓太）にじゃれつくウインディや、コダックの頭の毛が気になるコリンクなどあらゆるシーンに登場する個性豊かなポケモンたちを見つけるのも見どころだ。
また、山下達郎書き下ろしの主題歌「オノマトペ ISLAND」が9月4日にデジタルリリース。同曲は本作のために山下が新たに書き下ろしをした楽曲で、晴れやかな歌声とメロディーが特徴の、心だけでなく耳をも癒すようなハートウォーミングなナンバー。新エピソードの配信に合わせ、今作の主題歌も同日9月4日に配信されることが決定した。可愛いアートワークにも注目したい。
新エピソードの配信を記念し、株式会社ポケモンとNiantic, Inc.と共同で提供しているスマートフォン向け位置情報ゲームアプリ「Pokemon GO」でコラボイベントが開催される（日本時間9月9日10時〜14日20時まで）。浮き輪をつけたコダックが登場するほか、トドグラー、ウインディ、イーブイなど、新エピソードで活躍するポケモンたちやキャラクターたちにも出会うことができる。さらに、ゲーム内で使えるステッカーに「ポケモンコンシェルジュ」のポケモンたちの絵柄が加わるほか、ハルが着ているアロハシャツを着せ替えアイテムとして入手できる。イベント詳細は「Pokemon GO」公式ブログより。
さらに、9月6日、全国のポケモンセンターに「ポケモンコンシェルジュ」をテーマにした新しいグッズが登場。目玉は「ポージングぬいぐるみ コダック」。ポケモンコンシェルジュのコダックをイメージした肌触りのよいぬいぐるみは、おなじみの頭を抱えるねんりきポーズも再現することができます。ほかにも、本編のワンシーンを再現した「トドグラー＆デデンネのペーパーウェイト」や、背景美術を再現した「ヤドン＆ヌオーのウッド風小物トレー」など、作品の世界観あふれるグッズがラインナップされている。グッズの詳細は8月29日更新のポケモンオフィシャルサイトにて。
Netflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』新エピソードは、Netflixにて9月4日より世界独占配信。
