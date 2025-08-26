タレントＸが反発、ハイクラス向け人材獲得支援サービスを開始 タレントＸが反発、ハイクラス向け人材獲得支援サービスを開始

ＴａｌｅｎｔＸ<330A.T>が反発している。この日の寄り前に、同社の採用ＤＸプラットフォーム「Ｍｙシリーズ」と連携し、マーケティングのアプローチでハイクラス人材の獲得を支援する新サービス「Ｘ Ａｇｅｎｃｙ（エックスエージェンシー）」を正式リリースしたと発表しており、好材料視されている。



新サービスは、同社がこれまで「Ｍｙシリーズ」で蓄積してきたナレッジとデータを核に候補者体験を設計し、継続的に優秀人材と出会える仕組みをつくるマーケティング起点の人材獲得を支援する。単発的な紹介やスカウトにとどまらず、誰に、なぜ、どう届けるかを設計し、採用を戦略と仕組みで最適化する新しいチャネルとして位置づけているという。



出所：MINKABU PRESS