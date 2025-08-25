「スナイデル（SNIDEL）」が、ブランド誕生20周年を記念して、期間限定店舗「SNIDEL TOKYO AOYAMA」を東京・青山にオープンしている。期間は12月末まで。

“ラッキー”をコンセプトにした店内は、スロットマシンやサイコロなどのモチーフを散りばめ、遊び心あふれる空間に仕上げた。1階には、カジノをイメージしたフォトスポットやカプセルトイエリアに加え、ブランド創業以来初となるカフェを併設し、オリジナルドーナツやドリンクを用意する。2階は、パープルを基調としたリラクシングな内装で、「スナイデル ホーム（SNIDEL HOME）」と「スナイデル ビューティ（SNIDEL BEAUTY）」のアイテムを揃える。

青山店限定アイテムとして、幸せの象徴である虎をデザインしたリンガーTシャツ（全4色、6930円）やキャップ（全4色、5940円）、ハート型のチャーム（全4色、5280円）を展開。また、ブランド20周年を記念してオリジナルで描き起こしたフラワーモチーフのアイテムを、スナイデル、スナイデル ホーム、スナイデル ビューティの各ブランドから展開している。

◾️SNIDEL TOKYO AOYAMA

期間：2025年8月21日（木）〜12月末

所在地：東京都港区北青山3-12-14 MAKO北青山1階

電話番号：070-1274-0986

営業時間：11:30〜20:00