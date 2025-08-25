「ヴァレンティノ ボーン イン ローマ」からボディ＆ヘアケア誕生　ケアと香りを両立

「ヴァレンティノ ビューティ（VALENTINO BEAUTY）」から、ブランド初となるボディ＆ヘアケアラインが登場する。フレグランス「ヴァレンティノ ボーン イン ローマ」コレクションを代表する「ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ オードパルファン」の香りをベースにした、「ヴァレンティノ ボーン イン ローマ フレグランス ボディ シマー」（9680円）と、「ヴァレンティノ ボーン イン ローマ フレグランス ヘア＆ボディミスト」（9680円）を9月24日に発売する。

ヴァレンティノ ボーン イン ローマ フレグランス ボディ シマーは、メイクアップ、スキンケア、フレグランスの機能を融合した3 in 1のボディケアアイテム。カレイドスコープ（万華鏡）のように美しく反射するローマの光に着想を得た、独自の多層構造パール「ローマライトコンプレックス」が、肌の上で上品かつプレイフルな輝きを演出する。ヒアルロン酸（保湿成分）を配合し、肌にうるおいをもたらす。

ヴァレンティノ ボーン イン ローマ フレグランス ヘア＆ボディミストには、アルガンオイル（保湿成分）を配合。軽やかなテクスチャーで、ツヤのある柔らかい髪へと導く。髪にもボディにも使用でき、優雅なフローラルウッディの香りをまとわせる。

