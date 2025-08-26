◆米大リーグ ドジャース―レッズ（２５日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）とＢＴＳ・Ｖの歴史的ハグシーンに世界中のファンが感激だ。

世界的人気を誇る韓国のアイドルグループ「ＢＴＳ」。２５日（日本時間２６日）、ドジャース―レッズ戦でファーストピッチを務めるメンバーのＶが本拠地ドジャースタジアムに姿を現した。Ｖの背番号はＢＴＳのメンバー数でグループにとっても意味深い「７」。入隊前にメンバー全員が「７」のタトゥーを入れたことも有名。

この日はＶがベンチに座っているところに大谷が現れ、Ｖは口を開けてあんぐり。そして笑顔でハグをかわし写真撮影の応じる模様がＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）で公開された。

これにはこの日を待ちわびていたファンが騒然。ネット上では「テテとオオタニさ〜ん」「テテと大谷さん…ここは天国？」「テテかっこいいしオータニさんも顔小っさくてカッコイイ」「テテの背番号が７ってのが良いね」「キター！！大谷さんとテテ！！」「きゃーー！！夢の共演！！」「テテちゃん鍛えてるから見劣りしない体格だ」「背番号に泣ける」「それにしても大谷選手でっかい！」「このツーショットが見れるとは…大興奮」「日本の選手とテテのツーショ胸熱」「テテも顔小さいけど大谷くんはもっと小さいことに気付く」などあらゆる言語で興奮した声があふれた。