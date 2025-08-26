timeleszメンバーが新趣向のグルメロケバトル企画に挑戦！「俺たちは、数とパッションで勝負！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszの地上波初バラエティ番組『タイムレスマン』が、8月26日に放送。今回は、新企画「アーユーハングリーマン」をお届け。松島聡＆猪俣周杜、橋本将生＆篠塚大輝がそれぞれペアとなって、都内ロケを敢行。どちらが先に“今から○○○○を食べに行く外国人”と出会えるかを競い合う。

■ある日本食を食べたい外国人に出会うまでロケは終われない！

『タイムレスマン』は「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、メンバー8人が一丸となって、涙あり、笑いあり、そして“汗”ありの、様々なロケ企画を繰り広げる痛快バラエティ。

2024年、海外からの観光客が過去最多の約3,700万人を記録するなど、ますます止まらないインバウンドの波。ある調査によれば、“外国人が日本に来る理由”の第1位は、「日本食を食べること」だという。そこで、日本へやってきた外国人観光客をtimeleszがおもてなししよう、という新企画がスタート。それが「アーユーハングリーマン」だ。

メンバーが街へと繰り出し、道行く外国人に「今から何を食べに行くんですか？」と質問。その方々から挙がった日本食を一緒に食べに行くのだが…番組が決めた、ある日本食を食べたいという外国人に出会うことができれば、ミッションクリア。ただし、出会うまでロケは終われない。しかも、目的とは違う日本食を外国人が挙げても、必ず一緒に食べ終わるまで付き合わなければならない――。「アーユーハングリーマン」とは、『タイムレスマン』ならではの難易度の高さを誇る、新趣向のグルメロケバトル企画なのだ。

■「デカい荷物を持っている人と持っていない人で、食べたいものは違ってくる」

というわけで、スタート地点の東京タワーにやってきたのは、松島、橋本、猪俣、篠塚の4人。今回は、「松島・周杜チーム」と「将生・篠塚チーム」の2チームに分かれて、どちらが先に“○○○○を食べに行く外国人”と出会えるかを競うことに。果たして、今回のお題の日本食とは…!?

ロケがスタートすると、松島・周杜チームは開始早々、驚異的な行動力を発揮。「俺たちは、数とパッションで勝負！」とばかりに、とにかく外国人に声をかけまくる。一方の将生・篠塚チームは、しっかり作戦を立てながら行動に移していく堅実派。篠塚からは「デカい荷物を持っている人と持っていない人で、食べたいものは違ってくる」という謎の理論も飛び出す。

また、外国人とのコミュニケーションの取り方も対照的で、松島・周杜チームは、スマホを片手に翻訳アプリを駆使しながら、持ち前の人懐っこさでグイグイ攻めるスタイル。対する将生・篠塚チームは、かつて英会話スクールに通っていたこともある篠塚が英語で話しつつ、橋本の真面目さと独特なテンション（？）も武器にしながら、地道に声をかけ続けていく。そんななか、2チームが電話で状況を報告し合う場面では、将生・篠塚チームが松島・周杜チームにあることを提案し、何やら険悪なムードに…!?

英語力と忍耐力、そして運の強さが試される、インバウンド時代の新グルメ企画「アーユーハングリーマン」。松島・周杜チームvs将生・篠塚チーム、し烈なロケバトルを制し、お目当ての日本食を食べられるのはいったいどちらか。

『タイムレスマン』は、8月26日24時15分から放送。

