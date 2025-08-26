　26日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比36.8％減の410億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同42.2％減の303億円となっている。

　個別ではＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ上証５０連動型 <1309> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ日本株配当貴族 <2065> 、上場中国Ａ株パンダ <1322> 、ＮＥＸＴ　野村日本株高配当 <2048> 、ｉＦｒｅｅ　米債　３－５年（為替ヘッジあり） <382A> など7銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が新安値をつけている。

　そのほか目立った値動きでは上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジあり） <2862> が3.45％高と大幅な上昇。

　一方、グローバルＸ　ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> は3.84％安と大幅に下落している。

　日経平均株価が280円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金164億4600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均189億9900万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が34億7900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が20億7500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が18億900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が17億8200万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が17億6000万円の売買代金となっている。

株探ニュース