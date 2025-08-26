決算マイナス・インパクト銘柄・寄付 … レボリュー (8月25日発表分) 決算マイナス・インパクト銘柄・寄付 … レボリュー (8月25日発表分)



―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の8月22日から25日の決算発表を経て26日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.1 レボリュー <8894>

25年10月期の連結最終損益を従来予想の31.1億円の赤字→172億円の赤字(前期は2.9億円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。赤字額は前期末の純資産を90.6％毀損する規模となった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<8894> レボリュー 東Ｓ -2.63 8/25 上期 赤拡



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした26日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース

