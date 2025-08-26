―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の8月22日から25日の決算発表を経て26日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　レボリュー <8894>
　25年10月期の連結最終損益を従来予想の31.1億円の赤字→172億円の赤字(前期は2.9億円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。赤字額は前期末の純資産を90.6％毀損する規模となった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<8894> レボリュー 　　東Ｓ　　 -2.63 　　8/25　　上期　　　　赤拡

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした26日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。

