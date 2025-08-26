「探したよ……」　愛猫の発見場所はまさかの洗濯機の中

家の中で愛猫が見当たらず、慌てて探した経験のある飼い主さんも多いのではないでしょうか。

「探したよ……」の一言とともにXに投稿された写真には、洗濯機の中でくつろぐ茶トラ猫・こいもちゃんの姿。これはびっくり……！

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

飼い主さんによると、当日の朝はいつも通り洗濯を終えたタイミング。「洗濯物を干している間に入り込んだのでしょう」と振り返ります。出勤前に「リビングにいるはずの猫がいない」と気づき、10分ほど探し回った末に洗濯機の中でくつろぐ姿を発見しました。

見つけた瞬間は「まずはすぐ見つかって良かったという安心感が第一でした。その次に、これで遅刻せずに仕事に行けそうだなと（笑）」と飼い主さん。発見後はすぐに洗濯機から救出し、エアコンのきいたリビングへと連れ戻したといいます。

なお、洗濯機の中に隠れるのは今回がまったくの初めてではないそうですが、「普段は洗面所の扉は閉まっているので、やや珍しいシチュエーション」とのこと。猫特有の狭い場所好きが発動してしまったのかもしれませんね。

投稿には5万件を超えるいいねと共に、「心臓止まるかと思った」「うちの猫もよくやる」など共感の声が寄せられています。思わぬ隠れ場所で見つかった愛猫に、飼い主の安堵とかわいさが詰まった一枚となりました。

家の中にある洗濯機や冷蔵庫、押し入れなど、猫ちゃんにとっては格好の“秘密基地”。ですが飼い主にとっては冷や汗ものでもあります。今日もどこかで「探したよ……」と呟く飼い主がいるかもしれません。

＜記事化協力＞

こいもちゃんさん（@koimo77）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025082601.html