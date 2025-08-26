【ISPS HANDA 夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメント】

選手にとっては、とってもおいしい大会だ。

同一主催者による2週連続の新規大会「第2戦」は、通算24アンダーで小平智（35）が国内では7年ぶりの通算8勝目（日米ツアー9勝目）を挙げ、今季ツアー最高額の4260万円を手にした。ちなみに、1打差の単独2位で終えた大岩龍一（27）でも2130万円。主催者は予選落ちの選手にも5万円を出すという。

それにしても、ビッグな賞金だ。米ツアーでシード権を逃し、昨年から主戦場を国内に戻した小平は、今大会前では今季の獲得賞金額は約330万円。ランキングは66位だったが、今回の優勝で一気に5位に浮上した。

しかし、賞金によるランキング決定の制度は今季で終了。来季からはポイント制が導入される。すでにポイント制になっている国内女子ツアーは、3日間大会優勝で200ポイント（P）、4日間大会300P、国内公式戦400Pなどと、配分が決まっている。

男子も今季から下部ツアーではポイント制が導入されているが、あるプロがこう言う。

「これまでも指摘されてきたことですが、賞金べースのランキングには大きな弊害がある。他の大会で予選落ちや下位が多くても、高額大会の優勝だけでランキングの上位にきてしまう。今回の小平がそうだし、小西（たかのり）が現在、ランク3位にいるのも前澤杯の優勝（賞金4000万円）が大きい。ポイント制への移行は一発屋をつくらないことと、年間を通しての成績で順位を決めることが目的。とはいえ、今季はまだ賞金によるランキングです。11月のダンロップフェニックス終了時のランク1位は米ツアーの最終予選会の出場権を得る。『米ツアー復帰は諦めていない』という小平にとっては大きなチャンスというのは皮肉な話ですが……」

小平は今季国内10試合で予選落ち4回に棄権1回。初のベスト10入りが優勝。まさに一発屋だ。

話題を呼んだ前回の大会はバーディー大盤振る舞いということもあり、予選カットラインは異例の通算8アンダー。しかしその一方、2日間プレーして5アンダーにも届かない選手が30人（アマ1人を除く）もいた。彼らは「ヘタクソ」なのか。いったいなぜ記録を伸ばせなかったのか。

