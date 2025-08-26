【CAT Ladies】最終日

通算8アンダーで6人が並んだ18番。櫻井心那（21）がバーディーを奪い、2年ぶり5勝目を挙げて大粒の涙を流した。

終盤に大混戦になったのは首位を走るルーキーの大崩れが要因だった。

6月のニチレイレディスで新人優勝一番乗りを果たした入谷響（19）は、8番から怒涛の5連続バーディーで12アンダーまでスコアを伸ばし、2位に3打差をつけ独走態勢に入った。ところが、13、14番の連続ボギーで1打差に。それでも首位にいるし、まだ4ホールも残っている。焦ることはないのに、ここから若さが出た。

この日の15番パー5は前日よりティーイングエリアを55ヤードも前に出して504ヤード。飛ばし屋なら1打目にスプーンを使っても、第2打でグリーン近くまで運べたが、入谷はドライバーを使って右林のOBエリアへ入れた。

「このホールは飛距離が出る選手ほど右のOBが危ないのです。入谷はここをダブルボギーにして8アンダー。まだ踏みとどまっていればわからなかったが、16番パー4でもミスが出た。ピンまで121ヤードの第2打をピッチングウエッジで、下り傾斜が強く難しい左サイドに乗せて3パットボギー。18番パー5もドライバーで290ヤード以上飛ばしながら、2オン狙いのショットをバンカーに入れて寄らず入らずのボギー。終わってみれば、通算6アンダーの9位でした。入谷は平均飛距離が260.07でランク2位。豪快なスイングは魅力ですが、飛ばし屋によくある、ここぞというときのマネジメントの甘さが出た」（ツアー関係者）

入谷は「13番の3パットから流れが悪くなった」とコメントしたが、ゴルフは「首から上の競技」とはよくいったものだ。

ゴルフと言えば、山下美夢有が全英女子を制したことが大きな注目を集めている。コーチは父の勝臣さん。娘のためにそれまで無縁だったゴルフを学び、スイングを作り上げてきた。それにしても、ゴルフの素人である父親の指導でメジャーに勝てたのはなぜか。専門家に話を聞くと「意外な答え」が返ってきた。

