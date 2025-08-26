石垣元気（健大高崎）

23日に決勝を迎えた夏の甲子園大会。ネット裏のプロのスカウトは高校生のドラフト候補をどう見たか。

1位候補の呼び声高い158キロ右腕だ。

北海道の洞爺湖シニアから野球留学。同校の最新鋭のトレーニング設備を最大限に活用することでグングン成長した。2年生の夏に154キロをマークし、昨夏の甲子園では2試合計10回1失点。1位候補に浮上した。セ・リーグのスカウトがこう言った。

「球が強くてカットボールがいい。課題は投球フォームに力みがあり、スピードガンほどの伸びを感じないところ」

今春センバツ前に左脇腹を故障した影響から、3年時の公式戦での先発登板は、春の群馬大会の1度だけ。夏の群馬大会での登板は3回戦と決勝の5回、甲子園では2回のみで姿を消した。

「完全に復調しているのか、もう少し見たかったが、世代ナンバーワン投手の評価は変わりません」（同）

菰田陽生（山梨学院）

194センチ、100キロ。大谷翔平をほうふつとさせる体格から最速152キロを誇る。

「上背とリーチがあるため、リリースポイントが前になり、相手打者が差し込まれる。打者としてもスイングスピードが速い」（セ・スカウト）

沖縄尚学に敗退した準決勝は右肘痛で降板した。足の大きさは32センチ。吉田監督によれば、プロレス団体から勧誘の声がかかったという。

規格外な男だけに「肘痛が完治すれば、来年のドラフト1位候補になる」（同）と太鼓判を押す。

末吉良丞（沖縄尚学）

175センチ、89キロ。太ももの太さは71センチで、まるで丸太のような太い下半身から繰り出す150キロの直球とブレーキの利いたスライダーが武器の左腕だ。

「下半身の太さはプロ顔負け。馬力があって柔らかさもある。剛と柔を兼ね備えた左投手。今年のドラフトでも上位候補です」（パ・スカウト）