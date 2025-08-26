奥村頼人（横浜）

23日に決勝を迎えた夏の甲子園大会。ネット裏のプロのスカウトは高校生のドラフト候補をどう見たか。

甲子園春夏連覇を狙う名門を投打で牽引した。パ・リーグのスカウトは「投手として評価する球団が多い。150キロを超える2年生の後輩・織田のような派手さはないものの、昨秋130キロ台だった直球の平均球速は数キロアップ。ここぞの場面でギアを上げるなど投球に強弱をつけられる。ボールの出どころが見えにくいフォームで、ほぼ同じ腕の振りで直球とチェンジアップを投げられる。母校の先輩で1年目から10勝をマークした阪神・伊藤タイプです」と指摘した。

打者や二刀流として評価する球団もある。

「センバツ準決勝の健大高崎戦で石垣の150キロの速球を逆方向の左翼フェンス直撃の二塁打。夏の神奈川大会では、勝負どころの準決勝、決勝で3本塁打。投手として活躍できなくても、打者としてツブシが利く。二刀流で指名を検討する球団もあるかもしれません」（同）

織田翔希（横浜）

最速152キロ。今夏の甲子園では、初戦に続き、3回戦でも2度目の完封勝ちを飾ったものの、準々決勝で県岐阜商打線につかまった。

春の関東大会後、セットポジションからノーワインドアップに変えた。パのスカウトは「スピンが利いていて直球がホップする」と評価。これまではチェンジアップとカーブしか投げていなかったが、この夏はフォークを解禁。投球の幅が広がった。

「センバツ、夏の甲子園期間中も胃腸炎で体調を崩している。体調管理が課題ですが、来年のドラフトの目玉になります」（同）