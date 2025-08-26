俳優の仲里依紗（35）が22日、都内で行われた「日産 新型 『ルークス』先行披露会」に登場した。

ルークスは軽自動車のスーパーハイトワゴンで、ミドル世代の女性をターゲットにした「日産復活のカギを握る重要なモデル」。ドライバーの死角をカバーするカメラ機能について仲は「最近は自転車以外の乗り物が増えて、ヒヤッとする場合もあるので役立ちます」とリアルなドライバーとしてコメント。また、車体のツートンカラーについて、「私、ホントに１色じゃ収まらない人生なので（笑）。ツートンにしてくれて、ホントありがとうって思います！」と元気に語った。

演技力でも一目置かれる仲だが、好感度が上がったのは、2013年に中尾明慶（37）と結婚から。息子の“トカゲくん”（11歳）と3人家族の動画が人気。「こだわりの強いファッションのせいか、とっつきにくかったが、中尾の“いい人”キャラのおかげで、情報としての第一印象がガラリと変わった。特にお子さんが誕生してYouTubeなどで配信される家族の姿が友達のようでほほえましく、UberEatsのCM起用にもつながっている」（広告代理店）

「彼女の場合、服に負けない」

奇抜なファッションは彼女の代名詞。ハロウィーンやレディー・ガガのライブ参戦などコスプレ写真が話題になることもしばしば。

「もしもこれが独身のままだったら彼女のパンチのあるファッションだけが先行し、共感する部分が薄かった。広告だとカラフルだったり派手な衣装を着せられ、違和感が出てしまう女優さんがいますが、彼女の場合、服に負けない。しかもファミリーで、ママの立ち位置でああいったカラフルポップなキャラクターがいないのでニーズがある。本人の本質に変わりはないが、仲にとって家族の存在が一番人生の彩を加えている」（広告代理店）

今年4月にはアミューズを卒業し、フリーに転身。中尾ファミリー所属の絶対的エースといったところか。

