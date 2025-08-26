神戸大助教らが論文発表

クジラやオットセイのような海を泳ぐ野生動物にカメラや温度センサーを付け、海の中の環境を観測する研究が進んでいる。

観測が難しい海域の水温を調べて高精度な天気予報に役立てたり、海洋プラスチックごみの把握に活用したりすることが期待でき、神戸大の研究者らの論文が国際科学誌に掲載された。（藤沢一紀）

動物に小型カメラや全地球測位システム（ＧＰＳ）といった記録計を取り付けて行動を観察する手法は「バイオロギング」と呼ばれる。これまでにペンギンやアザラシ、ウミガメなどで研究が行われ、詳細な習性が判明した。

地球表面の７割を占める海の観測は地球温暖化を調べたり、気象防災を進めたりするのに有用とされる。人工衛星の調査は広範囲の海の表面温度を観測できるものの、海中の深い場所は難しい。研究者が乗った調査船や海中ドローンは、海中を詳細に観測できる一方、コストが課題となるなど既存の観測方法には一長一短がある。

そこで、神戸大の岩田高志助教（動物生態学）らはバイオロギングに着目した。動物は北極・南極周辺や台風が発生する赤道付近など人がデータを集めにくい場所を移動できる。取り付けた記録計のデータと現在利用されている人工衛星、調査船、ブイの観測データを組み合わせることで、より正確に海洋環境を把握でき、様々な課題解決につながる可能性があることを今年３月に論文で発表した。

例えば、アザラシやクジラに記録計を付ければ、調査船が近づきにくい極域付近の水温を詳細に把握でき、地球温暖化の影響を監視するための一助となる。呼吸のために浮上を繰り返すウミガメに装着すれば、水面から海底に漂う海洋プラスチックごみを動物目線の映像で把握できる可能性がある。さらに、台風が発生した場所や進路上を移動していれば、台風予測の高精度化につながる観測データが得られるかもしれないという。岩田助教は「従来の手法で空白域となる海域のデータを補えるバイオロギングは、海の変化を正確に把握し、高度な観測網を構築する上で重要な役割を果たす」と期待している。

これらのバイオロギングで得られたデータは「動物のインターネット（ＩｏＡ＝Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ａｎｉｍａｌｓ）」と呼ばれ、東京大など日本の研究者らが２０２２年に開設したデータベースで公開されている。