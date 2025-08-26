白石麻衣、ドラマスタッフを驚かせた休憩中の過ごし方「よく行ったわ」

8月24日、白石麻衣が自身のYouTubeチャンネルに公開した動画の中で、ドラマ撮影の空き時間に行った意外な場所を明かした。

今回の動画は、8月20日に33歳の誕生日を迎えた白石が、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル『グランドシャトー』に宿泊するという内容。この中で、白石は「今日ドラマ終わりで来てます」「ディズニー何回来たんだろう？」「イベントごと結構来てるか、毎回」とコメント。

これに対して、マネージャーから「あと、現場の中空きとかで…」「今年もありましたよ。ちょうど近くで撮影してたんですよね、ドラマ」「半日くらい中空きあって」「ディズニーで遊んで、撮影に戻る」と明かされると、「『行けるじゃん』って」「頭おかしいじゃん、よく行ったわ」と笑った。

さらに、マネージャーから「スタッフのみんなに『本当に行ったの？』って言われて『本当に行きましたよ』」と言われると、「そりゃそう言われますよね」と笑いつつ、その日は東京ディズニーランドのパーク内にある『クリスタルパレス・レストラン』でブッフェを楽しんだと振り返っていた。