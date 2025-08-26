GU「理想的なアイテム」ユニクロ超えの“高すぎるコスパ”を誇る2990円パンツ
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆間違いなく持っておきたい「GUの超定番スラックス」
今回はGU新作のワイドスラックスを紹介します。メンズファッションにおいて定番のスラックスは間違いなく持っておいた方がいいアイテムのひとつ。
2025年のクラシカルトレンドの流れにマッチするマスターピース的存在です。そんな理想的なスラックスがGUから登場しました。ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回、紹介するのは以下のアイテムになります。
・GU ワイドスラックス 2990円
◆シンプルなスラックスをまだ持っていない人には最適
結論からいえば、シンプルなスラックスをまだ持っていない人にはこれ以上ない選択肢のアイテムです。商品名にはワイドという名前がついていますが、実際はストレート寄りのシルエット。大人でも安心して履ける定番的なスラックスといえます。
デザインはベルトループ付きで、前はゴムなし、後ろのみゴム仕様。ベルトを通して履くことも、内側のドローコードでベルトなしのイージーパンツ風に履くこともできます。
センタークリース入りで脚が長く見え、フォーマル感も演出。さらにクリースが入ることでシルエットが縦に伸び、寸法上はワイドでも実際に履くとストレートに見えるのが特徴です。
◆素材も価格を考えれば文句なし
ステッチも非常に細かく、目立ちにくいため、全体としてシンプルで上品な印象に仕上がっています。
素材も価格を考えれば文句を言う人はいないでしょう。「GUの2990円という価格を考えると安っぽいのでは？」と思うかもしれませんが、結論としては十分及第点。
生地は中肉程度で、薄すぎず厚すぎず、ロングシーズン着用可能。適度な落ち感と軽いザラつきがあり、無地でも表情があります。
◆「次の1本」としてもおすすめ
シルエットはストレート。裾が靴の甲に軽く乗るくらいの丈感で、クッションが入るので今っぽい印象です。ワイドパンツをすでに持っている人の「次の1本」としてもおすすめです。
カラーバリエーションはブラックが最もおすすめ。ブラウンはやや難易度高めですが、上品さはしっかりあります。
ピンストライプは生地感がやや頼りなく、チェックは色が明るめでこちらも上級者向け。まずはブラックを選べば間違いありません。
◆コーディネートしやすく、季節問わず使える
今回、紹介したのは以下のアイテムです。
・GU ワイドスラックス
シンプルな定番スラックスをコスパよくゲットしたい方にオススメです。ユニクロから発売されている似たアイテムと比べても、かなり高いコスパになっています。
今回はGU新作のワイドスラックスを紹介しました。季節問わず使えるので、ゲットしてすぐにコーディネートに取り入れられるのも魅力です。ぜひこの記事を参考にチェックしてみてください。
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
【まとめ】
株式会社RePLAY代表取締役。ブランドやセレクトショップ、古着、ウェブメディアなどアパレルに関する多彩な事業を運営。ユーチューブ「まとめチャンネル」などでオシャレ初心者にもわかりやすいファッション情報を配信中！
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆間違いなく持っておきたい「GUの超定番スラックス」
今回はGU新作のワイドスラックスを紹介します。メンズファッションにおいて定番のスラックスは間違いなく持っておいた方がいいアイテムのひとつ。
今回、紹介するのは以下のアイテムになります。
・GU ワイドスラックス 2990円
◆シンプルなスラックスをまだ持っていない人には最適
結論からいえば、シンプルなスラックスをまだ持っていない人にはこれ以上ない選択肢のアイテムです。商品名にはワイドという名前がついていますが、実際はストレート寄りのシルエット。大人でも安心して履ける定番的なスラックスといえます。
デザインはベルトループ付きで、前はゴムなし、後ろのみゴム仕様。ベルトを通して履くことも、内側のドローコードでベルトなしのイージーパンツ風に履くこともできます。
センタークリース入りで脚が長く見え、フォーマル感も演出。さらにクリースが入ることでシルエットが縦に伸び、寸法上はワイドでも実際に履くとストレートに見えるのが特徴です。
◆素材も価格を考えれば文句なし
ステッチも非常に細かく、目立ちにくいため、全体としてシンプルで上品な印象に仕上がっています。
素材も価格を考えれば文句を言う人はいないでしょう。「GUの2990円という価格を考えると安っぽいのでは？」と思うかもしれませんが、結論としては十分及第点。
生地は中肉程度で、薄すぎず厚すぎず、ロングシーズン着用可能。適度な落ち感と軽いザラつきがあり、無地でも表情があります。
◆「次の1本」としてもおすすめ
シルエットはストレート。裾が靴の甲に軽く乗るくらいの丈感で、クッションが入るので今っぽい印象です。ワイドパンツをすでに持っている人の「次の1本」としてもおすすめです。
カラーバリエーションはブラックが最もおすすめ。ブラウンはやや難易度高めですが、上品さはしっかりあります。
ピンストライプは生地感がやや頼りなく、チェックは色が明るめでこちらも上級者向け。まずはブラックを選べば間違いありません。
◆コーディネートしやすく、季節問わず使える
今回、紹介したのは以下のアイテムです。
・GU ワイドスラックス
シンプルな定番スラックスをコスパよくゲットしたい方にオススメです。ユニクロから発売されている似たアイテムと比べても、かなり高いコスパになっています。
今回はGU新作のワイドスラックスを紹介しました。季節問わず使えるので、ゲットしてすぐにコーディネートに取り入れられるのも魅力です。ぜひこの記事を参考にチェックしてみてください。
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
【まとめ】
株式会社RePLAY代表取締役。ブランドやセレクトショップ、古着、ウェブメディアなどアパレルに関する多彩な事業を運営。ユーチューブ「まとめチャンネル」などでオシャレ初心者にもわかりやすいファッション情報を配信中！