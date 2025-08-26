「今が最高のタイミング」イングランド古豪に電撃加入の28歳日本人、移籍決断の理由を明かす「僕はもう若くない」
現地８月25日、大橋祐紀が所属するイングランド２部のブラックバーンはポーランド１部のレギア・ワルシャワから森下龍矢を獲得したと発表。契約は2028年６月までの３年で、１年の延長オプション付き。背番号は25に決定した。
28歳MFはこれまで、主にサイドバックでプレーしてきたなか、昨季シーズンはポーランドでトップ下や両ウイングなどで起用されると覚醒。公式戦51試合で14ゴール・14アシストを記録した。
その活躍が認められてブラックバーンに加入した森下は、クラブの公式サイトで次のように述べる。
「僕はもう若くない。28歳だし、これが大きなリーグの大きなチームで挑戦する最後のチャンスだと思う。ブラックバーン・ローバーズに移籍してイングランドのサッカーを経験するには今が最高のタイミング。それが僕がここに来た理由だ」
また、「僕はファイターだと思う。常に戦うし、昨シーズンはポーランドでたくさんのゴールとアシストを記録した。それをファンに見せたいし、できる限りクラブに貢献したいと思っている」と意気込んだ。
イングランドの地でどこまで結果を残せるか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
28歳MFはこれまで、主にサイドバックでプレーしてきたなか、昨季シーズンはポーランドでトップ下や両ウイングなどで起用されると覚醒。公式戦51試合で14ゴール・14アシストを記録した。
「僕はもう若くない。28歳だし、これが大きなリーグの大きなチームで挑戦する最後のチャンスだと思う。ブラックバーン・ローバーズに移籍してイングランドのサッカーを経験するには今が最高のタイミング。それが僕がここに来た理由だ」
また、「僕はファイターだと思う。常に戦うし、昨シーズンはポーランドでたくさんのゴールとアシストを記録した。それをファンに見せたいし、できる限りクラブに貢献したいと思っている」と意気込んだ。
イングランドの地でどこまで結果を残せるか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介