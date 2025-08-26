滋賀県で「夏に行きたい滝」ランキング！ 2位「青龍の滝」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年8月15〜18日の期間、全国10〜60代の男女215人を対象に、「夏に行きたい滝（近畿地方）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、滋賀県で「夏に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
周辺には国史跡「鎌刃城跡」があり、自然と歴史を同時に感じられるのも魅力の1つ。新緑や紅葉とのコントラストが美しく、何度も訪れたくなります。
回答者からは「神聖な龍神伝説と神秘的な滝壺に癒されるから」（20代女性／兵庫県）、「滋賀へはよくいくのですが、友人の話を聞いてから一度行ってみたいと思っていました。『滝壺は小さめだけど、滝と背景で優雅な気持ちになった』と聞きました」（60代女性／大阪府）、「山中にある滝で不動明王や竜神がまつられていて、赤い鳥居の先の滝が神秘的です」（60代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「日吉大社内にあって縁起が良く、時代劇で何回か見た事があるから」（50代男性／愛知県）、「龍神さまを感じられそうだから、よりマイナスイオンを浴びられそうだから」（50代女性／奈良県）、「滝壺周辺は涼しい風と水しぶきで夏でも快適に過ごせ、深い緑に囲まれた渓谷は避暑地として最適です」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
2位：青龍の滝／35票滋賀県米原市の竜宮山にある「青龍の滝」は、落差8mの滝で、名前の通り青々とした渓谷の中にひっそりと流れ落ちており、赤い鳥居の先に現れる姿は、訪れる人を魅了します。
回答者からは「神聖な龍神伝説と神秘的な滝壺に癒されるから」（20代女性／兵庫県）、「滋賀へはよくいくのですが、友人の話を聞いてから一度行ってみたいと思っていました。『滝壺は小さめだけど、滝と背景で優雅な気持ちになった』と聞きました」（60代女性／大阪府）、「山中にある滝で不動明王や竜神がまつられていて、赤い鳥居の先の滝が神秘的です」（60代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：飛龍の滝／42票大津市坂本に位置する「飛龍の滝」は、落差約2mの直瀑です。全国3800余りの日吉・日枝・山王神社の総本宮である日吉大社近くにあり、神秘的な雰囲気が漂います（※訪れる際は、最新の現地情報や自治体の案内をご確認ください）。周辺は深い緑に包まれており、夏は天然のクーラーのような涼しさが魅力です。
回答者からは「日吉大社内にあって縁起が良く、時代劇で何回か見た事があるから」（50代男性／愛知県）、「龍神さまを感じられそうだから、よりマイナスイオンを浴びられそうだから」（50代女性／奈良県）、「滝壺周辺は涼しい風と水しぶきで夏でも快適に過ごせ、深い緑に囲まれた渓谷は避暑地として最適です」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)