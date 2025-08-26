Aぇ! group『ドデスカ！』卒業へ 東海3県の魅力を伝え続けた5年10ヶ月「感謝しかございません」
5人組グループ・Aぇ! groupが、火曜日にレギュラーとして出演しているメ〜テレ（名古屋テレビ放送）の朝の情報番組『ドデスカ！』（月〜金 前6：00）を9月16日の放送をもって卒業する。2019年12月26日の初出演から、5年10ヶ月にわたる出演に幕を下ろす。
【画像】計126回にも及んだ「Aぇ! groupのココえぇとこや〜ん」
Aぇ! groupが初めて番組にに登場したのは2019年12月26日。当時放送していた特集「ハヤリモン」で、名古屋の大須商店街の開運スポットを巡る企画だった。その後は、月１回の出演を続けていたが、コロナ禍により一時休止。
2020年10月に出演を再開した後、2023年4月から「Aぇ! groupのココえぇとこや〜ん」「Aぇ! groupのこの学校えぇとこや〜ん」として週１回放送のレギュラーコーナーに。これらの企画の放送はあわせて126回に上った。
Aぇ! groupはこれまでに企画を通じて、観光地やお出かけスポット、ご当地グルメ、伝統工芸など東海3県のさまざまな魅力に触れてきた。また、高校を中心にさまざまな学校を訪れ、東海3県のたくさんの生徒の皆さんと触れ合ってきた。
リーダーの小島健は「この度ドデスカ！を卒業することになりました。期間としては、およそ6年間、Aぇ! groupが結成されて半年後ぐらいにドデスカ！のコーナーに出させていただくことを知り、グループ皆で喜んだのを今でも覚えています」。
「まだその頃は今より仕事もなく、経験も浅く、ロケに関してはほとんどが初挑戦という状況でしたが、ドデスカ！さんは優しく僕たちを見守ってサポートしてくださり、感謝しかございません。レギュラー卒業は寂しいですが、またAぇ! groupを番組に呼んでいただきたいです。本当にお世話になりました！！ドデスカ！最高！！d！！（dポーズの絵文字がないのでアルファベットで笑）」とコメントを寄せている。
