「お相手が羨ましい…」岡崎紗絵、美しいウエディングドレス姿を披露「結婚しちゃったかと思っちゃった」
俳優の岡崎紗絵さんは8月25日、自身のInstagramを更新。オーストラリアで撮影したウエディングドレス姿を披露しました。
コメントでは「さえちゃん可愛すぎるやん……」「ほっそ」「眩し過ぎて綺麗です」「やっぱり身長があるとドレスは、綺麗ですね」「わああ綺麗すぎます」「美しいが満載」「綺麗すぎて、、、素敵です」「お相手が羨ましい…」と、絶賛の声が集まりました。また「さえちゃん結婚しちゃったかと思っちゃった」「いきなりの結婚発表かと思った」と、勘違いする声も。
(文:鎌田 弘)
「さえちゃん可愛すぎるやん……」岡崎紗絵さんは「『ゼクシィ海外ウエディング』2025Autumn&Winter off shot」とつづり、自身の写真などを10枚載せています。青空と海を背景にした、純白のウエディングドレスが映える美しい姿です。コアラと触れ合う場面もあります。
美しいオフショットを投稿20日には「夏休み」とつづり、南国風の建物でドリンクを飲む姿や海を眺める背中姿などを披露。キャミワンピース姿で美しいスタイルが際立っています。9月16日には岡崎さんの2nd写真集が宝島社より出版予定なので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
