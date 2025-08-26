¿Ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿aespa¡¦¥«¥ê¥Ê¡¢¡È¿¨¤ì¤ë¤Ê´í¸±¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡Èþ¤·¤µ¤ÈÍÅ±ð¤µ¤¬ÇúÈ¯¡ÚPHOTO¡Û
aespa¤Î¥«¥ê¥Ê¤¬¶¯Îõ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ê¥Ê¡¢¶»¸µÏª¤ï¤ÊÂçÃÀ¥ï¥ó¥Ô
¥«¥ê¥Ê¤Ï8·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ©ÌÀ¤ÊÂ¤·ÁÊª¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢aespa¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRich Man¡Ù¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¡ÖI am a Rich Man¡×¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¥«¥ê¥Ê¤Ï¡¢¥á¥¿¥ëÁÇºà¤ÎÊÉ¤òÇØ·Ê¤Ë¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤Èµ±¤¯¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤ËÈà½÷¤Î¼ê¤Ë¤¢¤ëÆÈÆÃ¤ÊÆ©ÌÀ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ï¡¢±Ô¤¤¶ÊÀþ¤ÈÉÔµ¬Â§¤Ê·Á¾õ¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¡¢Á´ÂÎ¤Î¥à¡¼¥É¤ò¤µ¤é¤ËÉÔµ¤Ì£¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ë±é½Ð¤·¤¿¡£
¥«¥ê¥Ê¤Ï¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤Ç»ý¤Á¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÇÆÈÆÃ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¡£¼¼Æâ¤Î¶¯Îõ¤Ê¾ÈÌÀ¤ÈÎä¤¿¤¤ÊÉÌÌ¤¬Èà½÷¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
Íè¤ë9·î5Æü13»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëaespa¤Î6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRich Man¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Æ±Ì¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ò´Þ¤à¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÁ´6¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖI am enough as I am. I am a ¡ÆRich Man¡Ç¡Êº£¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ä¤Ç½½Ê¬¡£»ä¤³¤½¤¬¡ÈRich Man¡É¤À¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢aespa¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖRich Man¡×¤ò¿·¤¿¤ËÄêµÁ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²»³ÚÀ¤³¦¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥«¥ê¥Ê¡ÊKARINA¡Ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯4·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥æ¡¦¥¸¥ß¥ó¡£2020Ç¯11·î¤Ëaespa¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âî±Û¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´éÅªÂ¸ºß¡£Îý½¬À¸»þÂå¤Ë¤ÏËÜÌ¾Ì¾µÁ¤Ç¡¢SHINee¡¦¥Æ¥ß¥ó¤Î¥½¥í³Ú¶ÊMV½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÆâºÇ¹â¿ÈÄ¹¤Î167cm¤ò¸Ø¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢µÓ¤âÈó¾ï¤ËÄ¹¤¤¡£½Ð±é¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿ÆÃµ»¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤µÓ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡ÖÂ¤ÇÊª¤ò½¦¤¦¤³¤È¡×¤Ç¡¢Éþ¤ä¥ê¥â¥³¥ó¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ê¤É¤ò½¦¤¨¤ë¤½¤¦¡£¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¯¥í¥ß¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥«¥í¥ß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£