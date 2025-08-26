気になる男性でも一気に冷めた酔っ払いかた９パターン
女性は、たとえ気になる男性でも、酔っ払いかたによっては幻滅することもあるようです。では、男性のどのような酔っ払いかたに女性はガッカリするのでしょうか。オトメスゴレン女性読者へのアンケートを参考に「気になる男性でも一気に冷めた酔っ払いかた９パターン」をご紹介します。
【１】トイレの床やお店の階段など、どこでも寝る。
「不潔！ まわりにも迷惑」（２０代女性）と、男性に対し、怒りがこみ上がるという女性が多いようです。女性と２人で飲む場合は酔いが回る前にストップしたり、大勢で飲んでいる場合なら、男友達に「寝たら、何がなんでも起こして」とあらかじめ頼んでおくといいかもしれません。
【２】自力で歩けないぐらいフラフラになっている。
「自己管理できない男はダメ！」（３０代女性）と、飲める限度を知らない人は社会人としての意識が足りないという意見も聞かれました。飲んでいて、「今日は酔いが早そうだな」と思ったら、飲むペースを落としたり、トイレに行く回数を増やしてみるといいでしょう。
【３】あまりお酒が強くないのに、無理して飲んで吐きまくる。
「つき合いとはいえ、無理して飲まなくても…」（２０代女性）と、お酒が飲めないのに断れなくて自爆をしている男性に、強い意志がないのかと女性はあきれるようです。最初の乾杯だけ飲む、３杯目からはウーロン茶にするなど、自分の飲める範囲で対応すると、女性の前で失態を見せずにすむでしょう。
【４】１人で勝手に「脱ぎまーす」と言って、誰も求めていないのに服を脱ぎだす。
「見たくない」（２０代女性）と、嫌がる声が多数聞かれました。たとえ上半身だけだとしても、男性の裸に対して反応に困る女性は多いようです。「脱げ」コールが起きたとしても、女性がいる場では避けたほうが無難です。
【５】言葉や態度が乱暴になったり、ケンカっ早くなる。
「暴れられたり、ケンカされると、場の雰囲気が悪くなるし、自分では止められないかもしれないので無理」（２０代女性）と、女性を怖がらせてしまうようです。普段から頭に血がのぼりやすい性格なら、女性と同席する場ではお酒の量を控えたほうがいいでしょう。
【６】「オレなんて…」と思い悩んでいる様子で、突然泣きだす。
「男性に泣かれるとどうしていいかわからないし、残念な気持ちになる」（２０代女性）と、男性の涙にとまどう女性が多いようです。つい涙を流してしまったら、「ゴメン、感情的になってしまった」と一言でも謝ると、女性も「大丈夫？」と気にかけてくれたり、涙を見て見ぬふりをしてくれるかもしれません。
【７】エロ親父のようにしつこく下ネタを連発する。
「度が過ぎるとウザい！」（２０代女性）と、下ネタ話には幻滅する女性が多いようです。会話を盛り上げたいと思って、オヤジギャグなどを言うにしても、女性がいる飲みの場では、下ネタが含まれない、趣味や特技などの話題を出すほうが喜ばれるでしょう。
【８】その場にいる、いろいろな女性にベタベタ触ったり、絡む。
「ほかの女にちょっかいを出している姿は絶対見たくない」（２０代女性）と、ガッカリするようです。もし気になる女性がいるなら、他の女性との絡みは誤解されるかもしれないので避けましょう。また、気になる女性本人への過剰なボディータッチもＮＧです。
【９】愚痴や説教など、聞いていて面白くない話をする。
「楽しくお酒が飲みたいのに、めんどくさい…」（２０代女性）と、不満の声が多数聞かれました。お酒が入ると、つい愚痴や説教をしがちな人は、お酒の場では言わないように意識しましょう。飲酒とは別に、普段からストレスを発散できる趣味を作っておくといいかもしれません。
ほかにも、「こんな酔っ払いかたは最低！」と女性に言われたことがあれば、教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（宮平なつき）
