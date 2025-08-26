◆米大リーグ メッツ―フィリーズ（２５日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

メッツの千賀滉大投手が２５日（日本時間２６日）、本拠のフィリーズ戦に８勝目を目指して先発した。

同地区首位との対決。初回先頭のターナーにいきなり三塁打を打たれ、２番シュワバーの二ゴロで生還を許した。続くハーパーは一ゴロ、リアルミュートは中飛に打ち取り、１失点で初回を終えた。

２回は無失点で終えたが、２巡目に入った３回に捕まった。１死からシュワバーに四球、ハーパーに右前打で、送球間に進塁され１死二、三塁。続くリアルミュートを空振り三振で２死としたが、ボームに右前に２点適時打を打たれ、０―３とされた。

前回登板の２０日（同２１日）の敵地・ナショナルズ戦では、６回途中８４球を投げて６安打５失点（自責４）、４奪三振で降板して５敗目を喫した。５失点は今季ワーストで、メジャー５０試合目の登板でワーストタイだった。

千賀は６月１２日（同１３日）の本拠地・ナショナルズ戦で一塁へのベースカバーに入った際に右太もも裏を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入り。７月１１日（同１２日）の敵地・ロイヤルズ戦で復帰したが、その後は白星に恵まれておらず、６月１２日の７勝目を最後に２か月以上、７登板連続で白星なしとなった。