“リップや目薬がカバンの中で迷子”問題が解決！100円ショップのクリアポーチが超便利だった
クリアポーチといったら、推し活の必須アイテム。中にアクリルスタンドや、ぬいぐるみなどのキャラクターグッズを入れて持ち運ぶのに使われることが多く、100円ショップでもクリアポーチコーナーができるほど大人気です。
そんなクリアポーチですが、推し活以外にも日頃からよく使うコスメや小物を入れることができて、意外と便利なんですよね。
今回注目したセリアの「PVCリール付ストラップポーチ」は、クリアポーチにビヨーンと伸びるリールが付いたタイプで、使い勝手がいいとSNSでも話題になっています。
では、詳しく見ていきましょう。
◆4×10.5×2.5cm以下の小物が入るミニポーチ
「PVCリール付ストラップポーチ」は、ちょっとした小物や使用頻度の高いコスメ類を入れることができるクリアポーチ。
「PVCリール付ストラップポーチ」110円／税込
本体サイズ（約）：4×10.5×2.5cm
リール長さ（約）：60cm
材質：塩化ビニル樹脂、スチール、ABS樹脂、ポリエステル
ポーチ部分のサイズは4×10.5cm、厚さは2.5cmほど。
ポーチとしては小さめだけれど、リップクリームや目薬、個包装のチョコレート・飴などを入れることができる手のひらサイズです。
素材は、耐久性や耐水性に優れたPVC（ポリ塩化ビニル）製。空のまま置いておいても型崩れしにくい適度な硬さがあります。
スナップボタンは、全部で3つ。縦に吊るしたときの上下に1つずつと、中央に1つ。ここが1番大きく、ガバッと開くフラップです。
スナップボタンは、中に入れるものの大きさや形、向きに合わせて上下・中央のどこを開けてもOK。
◆ポーチ上部には約○cm伸ばせるリール付き！
続いてポーチの上にある白くて丸いキーホルダーですが、これがリール。約60cmまで伸ばすことができるそう。
丸の中央には親指で押さえられるくぼみがあり、引っ張りやすいです。
リールの先には、スナップボタン付きのストラップ。ここをバッグの金具やカラビナ（別売り）に取り付けて使います。
次は、使ってみた感想です。
◆よく使う小物の出し入れが楽ちん、プチストレス減！
メイクポーチに入れているものの中でも、リップクリーム（口紅）や目薬などは使用頻度が高いですよね。取り出す時にポーチ内がごちゃごちゃしていると、探すのが面倒に感じることがあります。
というわけで、まずは口紅を入れてみました。
7.5×1.5×1.5cmサイズの口紅の場合、ポーチ内に余裕があるように思えて長さはギリギリ。
当たり前ですが、中身が見えるので何を入れているのかすぐにわかっていいですよね。ちなみに、収納する時は、上下・中央どのスナップボタンを外しても問題ありませんでした。一方で使う時は、フラップが小さい上下よりも、中央のスナップボタンを外して取り出すほうがスムーズな気がします。
バッグの金具部分が細ければストラップでパチッと留められますが、そうでない場合はカラビナなどを使って工夫するといいかもしれません。
バッグを肩にかけたままでも、クリアポーチをピーッと引っ張れば手もとに簡単に引き寄せられてメチャクチャ便利！ バッグの中に手を入れて、ゴソゴソしなくてもいいからプチストレス減です。デザイン性の高いパッケージやお気に入りのコスメは、あえて見せながら持ち運ぶのも気分が上がっていいですよね。
◆なぜだか入れたモノ全て可愛く見えてくる…！
ほかにも目薬は1本、小腹が減った時用の個包装のチョコレートは大きさにもよりますが3個入りました。
コスメやお菓子ならまだしも、目薬までもがクリアポーチに入れただけなのにちょっとかわいく見えてしまうから不思議です。
中には小銭や鍵を入れる―なんてクチコミもありましたが、貴重品はバッグの外ではなく内側に吊るすと安心ですね。
それと、重いものを入れるとリールが伸びっぱなしになる心配があるので、重量にも注意が必要です。指紋が目立つ時は、乾いた布でササッと拭き取ればスッキリ。
気になった人は、店舗をチェックしてみてくださいね。
※紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi
