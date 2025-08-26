無断駐車に我慢の限界、「何してる！」キレた主婦がとった行動【ママリ】

ご近所トラブルで困った経験はありますか？Ai(@mayai260)さんの月極駐車場に無断駐車を繰り返す迷惑な人とのエピソードです。犯人を突き止め、無断駐車をさせない対策を講じるAiさん。一体どうやって相手から謝罪を勝ち取ったのでしょうか？過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『非常識な奴と戦った話』をごらんください。

自分の駐車スペースに勝手に駐車されて…

団地に住んでいた著者のAIさん。自分が契約していた月決めの駐車場に勝手に駐車され腹を立てていました。車に張り紙をするか…と考えますが、どんな人が相手なのかわからないだけにちょっと怖いですよね。

原付を置き駐車を阻止するも…

契約している駐車場に勝手に駐車されないよう、自身の原付きを置いてガードしたAiさん。これで大丈夫かと様子を見ていると、相手はなんとその原付きを移動させて駐車しようとしていました。もはや我慢ならないAiさんは一体どうするのでしょうか。

会社に訴えていいですか？怒りの一言に相手は…？

©mayai260

©mayai260

無断駐車をしているのは、同じ団地に住む住民宅に訪れているマッサージ業者と判明。Aiさんは無断駐車をやめさせるべく直談判しますがなかなか納得してもらえません。そこで、夫と協力して管理会社に問い合わせるなど対処したAiさん。無断駐車をした本人からは無事に謝罪を得ました。



相手が他人ゆえに対応しにくい駐車場問題。Aiさんの勇気ある対応と夫の冷静な判断が参考になる作品です。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）